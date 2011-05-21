-FENERBAHÇE SİVAS'TA ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'tan şampiyon olarak dönmek istiyor. Ligde averajla Trabzonspor'un önünde lider olarak son haftaya giren sarı-lacivertliler, deplasmanda Sivasspor'u yenerek, 18. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de sakatlığı süren Özer'in dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından akşam üzeri özel uçakla Sivas'a gidecek. -MUHTEMEL 11- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yarınki maçta da sahaya son Ankaragücü maçındaki ilk 11'i sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Sivasspor maçının muhtemel 11'i şöyle: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Stoch, Alex, Niang. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. -18. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR- Yarın Sivasspor karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe, 18. şampiyonluğu istiyor. Trabzonspor ile başa baş götürdüğü yarışta averaj üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, hedefine ulaşırsa 18 şampiyonluk sayısıyla en çok zirveye çıkarak, bu sezona kadar 17 şampiyonlukla eşit durumda bulunduğu ezeli rakibe Galatasaray'ı geride bırakacak. Son 10 yıllık süreçte 5. şampiyonluğunu elde edecek Fenerbahçe, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarının ardından, 2010-2011 sezonunda bu başarıya ulaşacak. En son 2006-2007 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli ekip, 3 sezon sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. -ŞAMPİYONU 4. KEZ AVERAJ BELİRLEYEBİLİR- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı yarın son bulacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, 34. haftaya 79'ar puanla girerken, ikili averajda üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, rakibine göre daha avantajlı. Sarı-lacivertli ekip Sivasspor'u deplasmanda yenmesi durumunda, Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı maçın sonucunu beklemeden 18. şampiyonluğunu ilan edecek. 2005-2006 ve geçen sezon şampiyonlukları son hafta kaybeden Fenerbahçe, bu kez aynı hataya düşmeyerek, mutlu sona ulaşmak amacında. Lig tarihinin 53. şampiyonunu averaj belirleyebilir. Fenerbahçe ile Trabzonspor haftalardır nefes nefese sürdürdükleri yarışın son haftasına aynı puanla giriyor. İki ekip de yarınki son hafta maçlarını kazanması durumunda, ikili averajda Trabzonspor'a üstünlük kuran Fenerbahçe ipi göğüsleyecek. -AVERAJLA GELEN ŞAMPİYONLUKLAR- Ligin bundan önceki 52 sezonunda şampiyonlar 3 kez gol averajıyla belirlendi. 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986 sezonunda ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi en önde tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. -BU KEZ İKİLİ AVERAJ GEÇERLİ- Lig tarihinde bundan önce averajla kazanılan şampiyonluklarda genel gol sayısı geçerliydi. Son yıllarda bu uygulama kaldırılırken, yarın iki takım da aynı puanla ligi tamamlarsa, genel değil, ikili averajla mutlu sona ulaşacak ilk ekip olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'a ilk maçta 3-2 yenilip, ikinci maçı 2-0 kazandığı için rakibine ikili averajda üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca, genel averajda da son hafta maçları öncesi rakibinin 7 gol önünde bulunuyor. Süper Lig'de son 4 sezondur şampiyonlar ligin son haftasında belli oluyor. -FENERBAHÇE FİNALLERDE STRES YAPIYOR- Sivasspor karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek sarı-lacivertliler, son 10 yılda çıktığı final maçlarında büyük kayıplar yaşadı. Son maçlarda stres yaşayan sarı-lacivertli ekip, 2000-2001 sezonundan bu yana 2 Süper Lig, 5 de Türkiye Kupası şampiyonluğunu son maçlarda aldığı sonuçlarla yitirdi. Ligde 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonlukları son maçlarda aldığı beraberliklerle kaçıran Fenerbahçe, 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupa finallerinde kaybetti. Fenerbahçe son 3 şampiyonluğunda, 2006-2007 sezonunda 32., 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise 33. haftalarda şampiyonlukları garantileyerek son hafta stresi yaşamamıştı. -ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI- Fenerbahçe, Sivasspor ile yapacağı mücadelenin ardından şampiyonluğunu ilan ederse, Avrupa arenasında 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Geçen sezon ligi 2. sırada bitirdiği için ön eleme oynayıp elemeleri geçemeyen sarı-lacivertli ekip, bu sezon elde edeceği şampiyonlukla ''Devler Ligi''ne doğrudan katılacak. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etti. -ŞAMPİYONLUĞA AÇ- Fenerbahçe, hedefine ulaşırsa, takımdaki 22 futbolcu ligde sarı-lacivertli formayla ilk kez bu sevinci yaşayacak. Fenerbahçe'nin sezonu tamamladığı 28 kişilik kadrodan sadece 6'sı daha önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar görürken, geride kalan 22 oyuncu ilk kez bu başarının içinde yer alacak. Semih, Volkan Demirel, Selçuk, Alex, Lugano ve Uğur, Fenerbahçe formasıyla daha önce de şampiyonluk yaşarken, Gökhan Gönül, Emre, Güiza, Mehmet Topuz, Andre Santos, Özer, Bilica, Cristian, Niang, Dia, Stoch, Yobo, Caner, Bekir, İlhan, genç futbolcular Gökay, Okan, Hasan, Berk ve kaleciler Mert, Ertuğrul ile Serkan ilk kez şampiyonluk gören isimler olacak. -EN KIDEMLİSİ 4 ŞAMPİYONLUKLA SEMİH- Fenerbahçe formasıyla daha önce 4 şampiyonluk yaşayan Semih Şentürk, sarı-lacivertli takımın şampiyonluktaki en kıdemli futbolcusu durumunda. 11 sezondur Fenerbahçe forması giyen Semih, sarı-lacivertli formayla 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında şampiyonluklar yaşadı. Sarı-lacivertlilerde, Volkan Demirel ve Selçuk 3'er kaptan Alex 2 ve Lugano ile Uğur da 1'er kez şampiyonluk heyecanına tanık oldu. Fenerbahçe'de, teknik direktör Aykut Kocaman ayrı bir heyecan yaşıyor. Futbolcu olarak Fenerbahçe formasını giydiği 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan (1988-1989, 1995-1996) Aykut Kocaman, Sivasspor maçından sonra bu başarıya ulaştıkları takdirde, Fenerbahçe'deki teknik adamlık döneminde ilk şampiyonluğunu elde edecek. Kocaman, futbolculuk kariyerinde ilk sezonunda şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli ekipte, teknik adamlığındaki ilk sezonunda da aynı başarıyı elde edebilir.