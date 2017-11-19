Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır 

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, tesislerde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)