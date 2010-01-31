Fenerbahçe Sivas'ı 5 golle geçti!

T24 -

SİVASSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 5

Daum: İkinci devrede iyi oynadık

Haftaya lider giren Fenerbahçe, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle yedek ağırlıklı mücadele ettiği maçta Sivasspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.Fenerbahçe'de teknik direktör Christoph Daum, Emre, Cristian, Andre Santos, Lugano gibi oyuncularının cezası, Güiza'nın da sakatlığı nedeniyle sıkıntılı gitmişti Sivas'a. Sarı-lacivertli ekipte defansta Deniz, orta sahanın solunda Uğur Boral, ortada Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı ilk onbirde sahaya çıktı.Sivasspor'da ise teknik direktör Muhsin Ertuğral çok önemli bir sürpriz yaparak yaklaşık 8 aydır sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Mehmet Yıldız'ı ilk onbirde sahaya sürmüştü. Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen kaptan Hayrettin Yerlikaya da sol bekteki yerini almıştı.İlk dakikalarda Fenerbahçe ve Sivasspor karşılıklı ataklar yaparken, sarı-lacivertli ekip 30. dakikada golcü futbolcusu Semih ile 1-0 öne geçti.Bu golden 7 dakika sonra Mehmet Yıldız mükemmel bir golle takımına beraberliği getiren golü attı.İlk yarıda Fenerbahçe zaman zaman çok önemli pozisyonlar bulmasına rağmen bunlardan yararlanamayınca devre 1-1 sona erdi.Fenerbahçe ikinci yarıya çok hızlı başladı ve Semih takımının ve kendisinin ikinci golünü kaleci Akın'ın sağından filelere bıraktı.66. dakikada Uğur Boral farkı ikiye çıkartırken, aynı oyuncu bu golden 4 dakika sonra benzer bir golle skoru 4-1'e getirdi.84. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skor 5-1 oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 5-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükseltirken, Sivaspor ise 17 puanda kalmış oldu.4 EylülKuddusi Müftüoğlu, Selçuk Kaya, Alper UlusoyAkın, Abdurrahman, Murat Sözgelmez, Lucian Aubey, Hayrettin Yerlikaya (Dk. 82 Yasin Çakmak), Keita, İbrahim Dağaşan, Nabil Taider, Musa Aydın (Dk. 68 Kamanan), Elrio, Mehmet Yıldız (Dk. 76 İbrahim Şahin)Volkan Demirel, Gökhan Gönül (Dk. 89 Önder), Deniz, Bilica, Vederson, Mehmet Topuz (Dk. 82 Ali Bilgin), Selçuk Şahin, Özer, Uğur Boral, Alex, Semih (Dk. 76 Gökhan Ünal)Goller: Dk. 30, Dk. 55 Semih, Dk. 66, Dk. 70 Uğur Boral, Dk. 84 Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Dk. 37 Mehmet Yıldız (Sivasspor)Dk. 28 Semih (Fenerbahçe)Ligde deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Christoph Daum, ''İkinci devrede gerçekten iyi futbol oynadık'' dedi.Daum, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Bugün bildiğiniz gibi bazı cezalı futbolcularımız vardı. Bazı değişiklikler gerektiriyordu, bu değişiklikler iyi geldi takıma, çok iyi oynadık'' ifadelerini kullandı.Bugün oynayan futbolcularının hem bireysel olarak, hem de takım olarak çok iyi bir futbol sergilediğini ifade eden Daum, ''Tabi ki yediğimiz gol bizi üzüyor, çünkü yaptığımız hatadan bir gol yedik. Orada daha iyi olmamız gerekiyor, daha güvenilir bir şekilde defans yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.Daum, şunları söyledi:''İkinci devrede gerçekten iyi futbol oynadık diye düşünüyorum, hem defansif anlamda iyi organize olduk, hem de ofansta çok iyi ataklar gördük, pozisyon gördük. Biz birçok pozisyon ürettik, güzel de goller gördük. Belki bir iki gol fazla oldu. Çünkü Sivasspor iyi bir rakipti ama...''Sivasspor Teknik Direktörü Muhsin Ertuğral ise ''İlk devre çok iyi oynadığımızı düşünüyorum'' dedi.İlk yarıda iyi organize olduklarını anlatan Ertuğral, yine bireysel hatalar sonucu mağlup olduklarını söyledi. İlk yarıda hem kendilerinin, hem de rakibin gol pozisyonları olduğunu belirten Ertuğral, ilk yarının 1-1 eşitlikle sona erdiğini anımsatarak, ''Ama ikinci devreye bakılırsa tamamen konsantrasyonumuz bozuldu, 2-1'den sonra çok gerekmeyen gol yediğimizi düşünüyorum'' dedi.Fenerbahçe'nin 2. golünün ofsayt olabileceğini ifade eden Ertuğral, bu pozisyonun yeniden izlenilmesi gerektiğini kaydetti.