Fenerbahçe sinirlerine hakim olamıyor!

2019-2020 sezonuna oldukça umutlu bir giriş yapan ancak son 50 günlük periyodu kâbus gibi geçiren Fenerbahçe'nin kart istatistiği de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulüp sezon başından bu yana gördüğü 8 kırmızı kart ile ligin en agresif takımı konumunda.

Fanatik'in haberine göre; yeni transferleri ve coşkulu oyunu ile sık sık performansı ile övgü alan ancak Süper Lig'in 2. yarısında oynadıkları Başakşehir maçı sonrası düşüşe geçen sarı-lacivertliler'de kart istatistiği de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe sezon başından bu yana gördüğü 8 kırmızı kart ile ligin en agresif takımı konumunda.



Fenerbahçeli futbolcular 8 kırmızı kartın yanında bu sezon tam 57 kez sarı kart gördü. Fenerbahçe'yi kırmızı kartta takip eden Yeni Malatyaspor. Sarı-siyahlı ekip tam 7 kırmızı kartla 2. sırada bulunuyor.

Ligde sarı kart sayısı en fazla olan takım ise Kasımpaşa. İstanbul ekibi gördüğü 71 sartı kartla bu alanda lider durumda.