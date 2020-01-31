Fenerbahçe Simon Falette’nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe, 3 hafta önce anlaşmaya verip İstanbul'a getirdiği ve antrenmanlara çıkmaya başlayan Simon Falette'nin lisansını çıkardı.

Fenerbahçe’nin 8 Ocak günü İstanbul’a getirdiği ancak limit kararından dolayı lisansını çıkaramadığı stoper Simon Falette için Türkiye Futbol Federasyonu’na belgeleri gönderdi. TFF, sarı-lacivertlilerin faal kadrosunda yer alan oyuncu listesine 27 yaşındaki savunma oyuncusu da ekledi. Böylelikle, lisansı çıkarılan Simon Falette, Ersun Yanal’ın kadroya alması halinde Trabzonspor deplasmanına götürülecek.