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Spor

Fenerbahçe Simon Falette’nin lisansını çıkardı

3 hafta önce İstanbul'a gelen stoper için gerekli belgeler TFF'ye gönderildi

31 Ocak 2020 08:00

Fenerbahçe, 3 hafta önce anlaşmaya verip İstanbul'a getirdiği ve antrenmanlara çıkmaya başlayan Simon Falette'nin lisansını çıkardı.

Fenerbahçe’nin 8 Ocak günü İstanbul’a getirdiği ancak limit kararından dolayı lisansını çıkaramadığı stoper Simon Falette için Türkiye Futbol Federasyonu’na belgeleri gönderdi. TFF, sarı-lacivertlilerin faal kadrosunda yer alan oyuncu listesine 27 yaşındaki savunma oyuncusu da ekledi. Böylelikle, lisansı çıkarılan Simon Falette, Ersun Yanal’ın kadroya alması halinde Trabzonspor deplasmanına götürülecek.

 

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