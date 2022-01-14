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Spor

Fenerbahçe sil baştan

Kartal'ın oyununun merkezinde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak

14 Ocak 2022 09:22

Teknik direktör sorununu sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile çözen Fenerbahçe, yeni bir sayfa daha açtı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre Kartal, hazırlanarak geldiği sarı-lacivertli takımda ağır bir yükün altına girdi:

Kartal ne yapıyor, ne yapacak?

  • Mental anlamda dibe vurmuş, konsantrasyonu kaybetmiş futbolcuları yeniden bir hedef doğrultusunda birleştirmeye çalışıyor.
  • Bazı futbolcular için bireysel antrenman programı hazırlayacak. Yeni gelecek teknik heyete takımla ilgili geniş kapsamlı bir rapor sunacak.
  • Göreve başladıktan sonra kapandığı tesislerden mecbur kalmadıkça çıkmayacak.
  • Oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor, beklentilerini anlatıyor. Adeta bir mentör gibi çalışıyor.
  • Tüm çalışmalar anlık verilerle incelenecek ve oyuncular buna göre uyarılacak.

Fenerbahçe nasıl oynayacak?

  • Öncelikle ideal 11 belirlenecek. Sakat ve cezalı olmadığı sürece kadroda değişiklik yapılmayacak.
  • Aynı anda uyumlu hareket edebilen, tüm bloklar arasında ahengin olduğu bir takım hedefleniyor. Savunma-hücum bütünlüğü olacak.
  • Oyunun merkezinde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak. Bu iki oyuncunun skora katkısı artacak.
  • Pas sayısıyla birlikte topun hızı artacak. Takım savunmasındaki arızalar giderilecek. Hücum varyasyonları çeşitlenecek. Top kayıpları minimize edilecek. Hedef, seyir zevki yüksek bir takım.
ismail kartalfenerbahçe
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