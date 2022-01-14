Fenerbahçe sil baştan

Teknik direktör sorununu sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile çözen Fenerbahçe, yeni bir sayfa daha açtı.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre Kartal, hazırlanarak geldiği sarı-lacivertli takımda ağır bir yükün altına girdi:
Kartal ne yapıyor, ne yapacak?
- Mental anlamda dibe vurmuş, konsantrasyonu kaybetmiş futbolcuları yeniden bir hedef doğrultusunda birleştirmeye çalışıyor.
- Bazı futbolcular için bireysel antrenman programı hazırlayacak. Yeni gelecek teknik heyete takımla ilgili geniş kapsamlı bir rapor sunacak.
- Göreve başladıktan sonra kapandığı tesislerden mecbur kalmadıkça çıkmayacak.
- Oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor, beklentilerini anlatıyor. Adeta bir mentör gibi çalışıyor.
- Tüm çalışmalar anlık verilerle incelenecek ve oyuncular buna göre uyarılacak.
Fenerbahçe nasıl oynayacak?
- Öncelikle ideal 11 belirlenecek. Sakat ve cezalı olmadığı sürece kadroda değişiklik yapılmayacak.
- Aynı anda uyumlu hareket edebilen, tüm bloklar arasında ahengin olduğu bir takım hedefleniyor. Savunma-hücum bütünlüğü olacak.
- Oyunun merkezinde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak. Bu iki oyuncunun skora katkısı artacak.
- Pas sayısıyla birlikte topun hızı artacak. Takım savunmasındaki arızalar giderilecek. Hücum varyasyonları çeşitlenecek. Top kayıpları minimize edilecek. Hedef, seyir zevki yüksek bir takım.