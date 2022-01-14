Fenerbahçe sil baştan

Teknik direktör sorununu sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile çözen Fenerbahçe, yeni bir sayfa daha açtı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre Kartal, hazırlanarak geldiği sarı-lacivertli takımda ağır bir yükün altına girdi:

Kartal ne yapıyor, ne yapacak?

Mental anlamda dibe vurmuş, konsantrasyonu kaybetmiş futbolcuları yeniden bir hedef doğrultusunda birleştirmeye çalışıyor.

Bazı futbolcular için bireysel antrenman programı hazırlayacak. Yeni gelecek teknik heyete takımla ilgili geniş kapsamlı bir rapor sunacak.

Göreve başladıktan sonra kapandığı tesislerden mecbur kalmadıkça çıkmayacak.

Oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor, beklentilerini anlatıyor. Adeta bir mentör gibi çalışıyor.

Tüm çalışmalar anlık verilerle incelenecek ve oyuncular buna göre uyarılacak.

Fenerbahçe nasıl oynayacak?