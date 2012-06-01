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Fenerbahçe şike davasına müdahil oldu

Futbolda şike iddialarına ilişkin 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 19'uncu duruşması başladı

01 Haziran 2012 15:08

Şike davasının 19. duruşması bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görülecek. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya müdahil olma talebi kabul edildi.
 
Futbolda şike iddialarına ilişkin 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 19'uncu duruşması başladı.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisine devam edilen Aziz Yıldırım getirilmedi. Duruşmaya, Olgun Peker ve İlhan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, kulübün Asbaşkanı Nevzat Şakar, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu, kulübün muhasebe müdürü Tamer Yelkovan ile Serkan Acar'ın aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Duruşmada, söz alan Fenerbahçe Kulübü avukatları, müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul etti.

Öte yandan, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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