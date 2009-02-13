Fenerbahçe siftah yaptı



Fenerbahçe Ülker, Euroleague Top 16 H Grubu'ndaki 3. maçında, Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımını deplasmanda 65-55 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.





Euroleague Top 16 turunda H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.



Mirsad Türkcan'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Ülker, Hırvat ekibini 65-55 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Gruptaki ilk iki maçını CSKA Moskova ve Montepaschi Siena'ya kaybeden Fenerbahçe Ülker, ilk dakikalarda Alan Anderson'ın sayılarına engel olamayınca ilk 5 dakikayı 8-2 geride geçti. Green ve Mirsad Türkcan'ın sayılarıyla farkı eriten temsilcimiz, ilk çeyreği 12-9 geride kapattı.



İkinci çeyreğe Ömer Onan'ın kaydettiği 3 sayılık basketle başlayan Fenerbahçe Ülker, skora 12-12 eşitlik getirdi. Yakaladığı yüksek şut yüzdesiyle yeniden oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, farkı çift hanelere taşıdı. Son bölümde Green'in çabalarıyla farkı yeniden tek hanelere çeken sarı-lacivertliler, soyunma odasına 27-22 geride gitti.



İkinci yarıya iyi başlayan temsilcimiz, Mirsad Türkcan'ın basketleriyle farkı 1 sayıya kadar indirdi. Oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-lacivertliler, Giricek'in serbest atışlarıyla 32-31 öne geçti. Üstünlüğünü çeyreğin sonuna kadar korumayı başaramayan Fenerbahçe Ülker, son çeyreğe 43-41 geride başladı.



Son çeyreğe Giricek'in basketiyle giren sarı-lacivertliler, ilk dakikalarda yaptığı etkili savunmayla 45-43 öne geçti. Semih'in de skora katkı yapmasıyla birlikte son 5 dakikaya 53-51 önde giren temsilcimiz, Mirsad Türkcan'ın ön plana çıkmasıyla sahadan 65-55 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Fenerbahçe Ülker'de Mirsad Türkcan 20 sayı - 13 ribauntluk performansıyla double-double yaparken, Gordan Giricek 12 sayı - 4 ribaunt, 2 top çalma - 2 asistle, Marques Green de 10 sayı - 2 ribaunt - 2 top çalmayla oynadı.



Ev sahibi takımda ise Alan Anderson'ın 12 sayı - 2 top çalma - 2 asisti ile Calloway'in 11 sayı - 6 ribaunt - 3 asistlik performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.

