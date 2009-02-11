Fenerbahçe siftah peşinde



Euroleague TOP 16'daki ilk 2 maçını kaybeden Fenerbahçe Ülker, yarın Cibona Zagreb'e konuk olacak.





Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi 2. tur Top 16 H Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.



Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.



''Top 16''daki ilk 2 maçını yitiren Fenerbahçe Ülker, 4 takımlı grupta son sırada yer alırken, 1 galibiyet, 1 yenilgisi olan Hırvat takımı ise sayı averajıyla üçüncü sırada bulunuyor.



