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Spor

Fenerbahçe siftah peşinde

Euroleague TOP 16'daki ilk 2 maçını kaybeden Fenerbahçe Ülker, yarın Cibona Zagreb'e konuk olacak.

11 Şubat 2009 02:00


Euroleague TOP 16'daki ilk 2 maçını kaybeden Fenerbahçe Ülker, yarın Cibona Zagreb'e konuk olacak.


Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi 2. tur Top 16 H Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.

Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

''Top 16''daki ilk 2 maçını yitiren Fenerbahçe Ülker, 4 takımlı grupta son sırada yer alırken, 1 galibiyet, 1 yenilgisi olan Hırvat takımı ise sayı averajıyla üçüncü sırada bulunuyor.

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