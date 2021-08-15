Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, sezonu 26 yıl sonra Süper Lig’e dönen Adana Demirspor deplasmanında açıyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izleyebilecek.

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 3 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenman sonrası sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş da görev yapamayacak.

Yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim ve Steven Caulker’ın ise henüz lisansları çıkmadı.

Kamp kadrosu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.