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Spor

Fenerbahçe sezonu açıyor

27 Haziran 2010 15:42

 T24-Turkcell Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu son maçta kaçırdığı şampiyonlukla büyük bir düş kırıklığıyla geride bırakan Fenerbahçe, 2010-2011 futbol sezonunun hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak.
     Sarı-lacivertliler, Christoph Daum ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Aykut Kocaman yönetiminde akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek ilk çalışmasını yapacak.
     Yeni sezon için 29 Haziran Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde idrar ve kan testleri yapılacak futbolcular, 30 Haziran Çarşamba günü iki grup halinde Kadıköy ve Maslak'taki Acıbadem hastanelerinde sezon öncesi sağlık kontrollerine girecek.
     Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında iki hafta süreyle İstanbul'da çalışacak sarı-lacivertli ekip, ikinci etap çalışmaları için 12 Temmuz Pazartesi günü Belçika'ya gidecek.
     Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla geçireceği 10 günlük Belçika kampının ardından 22 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönecek.(aa)

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