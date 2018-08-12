Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı!

Spor Toto Süper Lig’de Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış haftasında Fenerbahçe, Bursaspor’u konuk etti. Geçen sezonu ikinci sırada bitiren ve köklü bir değişim yaşayan sarı-lacivertliler, Ali Koç başkanlığında ve Phillip Cocu yönetiminde Kadıköy’deki ilk resmi maçında rakibi Bursaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti ve lige üç puanla başladı.

Bursaspor, 16’da William Ekong’la 1-0 öne geçerken tempoyu artıran sarı-lacivertliler 22’de penaltıdan Giuliano ile eşitliği yakaladı. 30’da Josef de Souza’nın golüyle öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe’de Andre Ayew etkili oyununu golle süsleyemezken genç yıldız Barış Alıcı da performansıyla alkış aldı.

Maça tempolu oyun kadar hakem Halil Umut Meler ve VAR kararları da damga vurdu. 59’da hakem Halil Umut Meler Bursaspor lehine verdiği penaltı kararını VAR uyarısı ile iptal etti. Gelen uyarının ardından pozisyonun öncesinde Fenerbahçe lehine ofsayt tespit edildi. Meler, Fenerbahçe’nin ilk golünde de penaltı kararında VAR’a başvurmuştu. Meler’in Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı sosyal medyada tartışma yarattı.