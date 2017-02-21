Fenerbahçe, sezon sonu Volkan Demirel ile yolları ayıracak

2003-2004 sezonundan itibaren Fenerbahçe kalesinin değişmeyen ismi olan Volkan Demirel ile Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmama kararı aldı.

Aziz Yıldırım, önümüzdeki sezon için şimdiden kolları sıvadı. Gelecek sezon için hem şampiyonlar ligi hem de lig düzeyinde iyi bir takım kurmak isteyen yönetimin 36 yaşındaki deneyimli kalecinin sözleşmesini uzatmayacak.

Fanatik gazetesinin haberine göre, aralıksız 15 yıl sarı lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel'e gelecek sezon Fenerbahçe kalesi teslim edilmeyecek ve Kanarya'da bir devir sona erecek.