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Spor

Fenerbahçe, sezon sonu Volkan Demirel ile yolları ayıracak

Volkan Demirel, 2003-2004 sezonundan beri Fenerbahçe kalesini koruyor

21 Şubat 2017 13:10

2003-2004 sezonundan itibaren Fenerbahçe kalesinin değişmeyen ismi olan Volkan Demirel ile Fenerbahçe yönetimi sözleşme uzatmama kararı aldı. 

Aziz Yıldırım, önümüzdeki sezon için şimdiden kolları sıvadı. Gelecek sezon için hem şampiyonlar ligi hem de lig düzeyinde iyi bir takım kurmak isteyen yönetimin 36 yaşındaki deneyimli kalecinin sözleşmesini uzatmayacak. 

Fanatik gazetesinin haberine göre, aralıksız 15 yıl sarı lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel'e gelecek sezon Fenerbahçe kalesi teslim edilmeyecek ve Kanarya'da bir devir sona erecek.

 

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