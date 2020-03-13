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Spor

Fenerbahçe sezon sonu için Erol Bulut'la anlaştı

Erol Bulut'un haziran ayında resmi imzayı atacağı öğrenildi

13 Mart 2020 12:01

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'la prensipte anlaştı.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'den yıllık 600 bin Euro alacağı iddia edildi.

Sezon sonuna kadar Serdar Dayat

Karar'ın haberine göre; sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin hoca sorunu için ise bir formülün bulunduğu da öğrenildi. Fenerbahçe'nin pro lisans sahibi altyapı hocalarından olan Serdar Dayat'ın bu hafta sonunda oynanacak Konya maçının ardından sezon sonuna kadar takımın başına olacağı bildirildi.

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Erol BulutFenerbahçeteknik direktörErsun YanalAlanyaspor
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