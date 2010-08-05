-FENERBAHÇE SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Young Boys yenilgisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda yitiren Fenerbahçe, sabah yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Lugano, Güiza ve Uğur Boral'ın da takımla birlikte çalışmalara katıldığı açıklandı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde iki grup halinde gerçekleştiren antrenmanda, dün akşam oynanan Young Boys maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon çalışmalarıyla idmanı tamamladığı bildirildi. Geri kalan oyuncuların ise koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı kanat organizasyonları ve şut çalışmasıysa sürdürdüğü, top kapma ve pas çalışmalarının ardından, idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği duyuruldu. Dün akşamki maçta sağ ayağına darbe alan ve ağrıları bulunan Gökhan Ünal ile sol arka adalesinde sertleşme bulunan Dia'nın antrenmana çıkmadığı, bu oyuncuların tedavilerinin tesislerde sürdürdüğü, Mehmet Topuz'un ise takımdan ayrı olarak bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladığı açıklandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.