Fenerbahçe, Sezer Öztürk'le anlaştı

T24 - Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Sezer Öztürk için kulübü Eskişehirspor’la büyük ölçüde anlaştı.





Radyospor’dan Özgür Sancar’ın edindiği bilgiye göre, sarı lacivertliler Sezer’le 5 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1.200 euroya anlaşırken, bonservis konusunda da Eskişehirspor’la anlaşma aşamasına geldi. Tarafların 3 buçuk ya da 4 milyon euronun yanı sıra Bilica’nın bonservisinin kırmızı siyahlılara verilmesi çerçevesinde anlaşma zemini oluşturdu.



Sezer çok temkinli

Sezer Öztürk ise gelişmelerle ilgili son derece temkinli davrandı ve her türlü kararı Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’a vereceğini söyledi.



Kulübüm ve başkanımız en iyi kararı verecektir

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Sezer, Her transfer döneminde ismim geçiyor. Şu sanda lig bitmedi. 3 hafta kala transferle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Eskişehirspor’un futbolcusuyum ve burada mutluyum. Başkanımız Halil Ünal’a çok şey borçluyuz. Taraftar beni bağrına bastı. Bu nedenle transferimle ilgili olarak Eskişehirspor için en iyisi ne ise, en doğrusu hangisi olacaksa bu yönde karar vermek istiyorum” dedi.



Halil Ünal'ın sözünden çıkmam; kulübümün menfaatleri önemli

Sezer kulübü tatmin edecek rakamlara ulaşılması durumunda her şeyin konuşulabileceğini ifade ederek, “Kulübümü çok tatmin edecek rakamlar varsa, başkanımız da uygun görürse her şey konuşulur. Başkanımız ne derse o olur. Sözünden çıkmam. Kulübün menfaatleri var. Bu doğrultuda karar verilecektir. Şu anda tek düşüncem kalan 3 maçımızı kazanıp, ligi 5. bitirmek” şeklinde konuştu.



Şu anda sadece kalan maçları kazanmayı düşünüyorum; 5. olmak istiyoruz

Milli futbolcu, Eskişehirspor’a çok şey borçlu olduğunu belirterek, “İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Her şeyi takımıma borçluyum. Çok kaliteli bir kadromuz var. İyi oynamam da takımın başarısıyla bağlantılı. Takım arkadaşlarım ve hocamıza teşekkür ediyorum. Eskişehirspor taraftarı beni çok seviyor; onların büyüklüğünden söz etmeye bile gerek yok. Muhteşem bir taraftar. Şu anda sadece kalan 3 maçımızı kazanmayı düşünüyoruz. Ama size daha önce de söyledim. Ben yapabileceklerimi biliyorum. Büyük takımların hepsinde direkt oynayabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.



