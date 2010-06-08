T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE: SEYAHAT TATİL AMAÇLI İSTANBUL (A.A)

08 Haziran 2010 01:27

-FENERBAHÇE: SEYAHAT TATİL AMAÇLI İSTANBUL (A.A) - 06.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın tatil amaçlı yurt dışı seyahatinin, bazı basın organlarında ''Transfer yapmaya gitti'' şeklinde haber olarak verildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkan Yıldırım, transfer işlerini Sportif ve Teknik Direktör Sayın Aykut Kocaman'a bıraktığını söylediği halde yine de transfer yapmaya gitti'' şeklinde yorumların da yer aldığı kaydedilerek, ''Kulübümüzde transfer çalışmalarını Sayın Aykut Kocaman ve ekibi yürütmektedir; ancak bu durum başkanımızın da transfer çalışması yapmayacağı anlamına gelmemektedir'' denildi. Başkan Yıldırım'ın yaptığı her seyahatle ilgili basına bilgi vermek zorunluluğu bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Başkanımızın tatil amaçlı seyahatinden bu şekilde yakışıksız haberler yapmak; basın ilkelerine ve habercilik etiğine uymamaktadır. Herhangi bir seyahatle ilgili, basının sürekli haberler yapması kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine müdahaledir; basının bu tarz haberler yaparken bunu da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kulübümüzün yaptığı veya yapacağı transferlere ilişkin açıklamalar, gereken zamanlarda resmi yayın organlarımız tarafından ilan edilmektedir. Bu bağlamda taraftarlarımızın da bu tarz haberlere itibar etmemesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatırız.''  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24