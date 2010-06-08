-FENERBAHÇE: SEYAHAT TATİL AMAÇLI İSTANBUL (A.A) - 06.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın tatil amaçlı yurt dışı seyahatinin, bazı basın organlarında ''Transfer yapmaya gitti'' şeklinde haber olarak verildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkan Yıldırım, transfer işlerini Sportif ve Teknik Direktör Sayın Aykut Kocaman'a bıraktığını söylediği halde yine de transfer yapmaya gitti'' şeklinde yorumların da yer aldığı kaydedilerek, ''Kulübümüzde transfer çalışmalarını Sayın Aykut Kocaman ve ekibi yürütmektedir; ancak bu durum başkanımızın da transfer çalışması yapmayacağı anlamına gelmemektedir'' denildi. Başkan Yıldırım'ın yaptığı her seyahatle ilgili basına bilgi vermek zorunluluğu bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Başkanımızın tatil amaçlı seyahatinden bu şekilde yakışıksız haberler yapmak; basın ilkelerine ve habercilik etiğine uymamaktadır. Herhangi bir seyahatle ilgili, basının sürekli haberler yapması kişilik haklarına ve özel hayatın gizliliğine müdahaledir; basının bu tarz haberler yaparken bunu da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kulübümüzün yaptığı veya yapacağı transferlere ilişkin açıklamalar, gereken zamanlarda resmi yayın organlarımız tarafından ilan edilmektedir. Bu bağlamda taraftarlarımızın da bu tarz haberlere itibar etmemesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatırız.''