T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe potada final serisinde 2-1 öne geçti: 84-72

Spor Toto Basketbol Ligi play-off serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 84-72 mağlup etti

08 Haziran 2016 00:53

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Ülker Arena'da Anadolu Efes'i konuk etti.

Fenerbahçe, evinde oynadığı karşılaşmayı 84-72 mağlup ederek, seriyi 2-1'e getirdi. 

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 18 sayı üreten Saric olurken, Fenerbahçe'de Bogdanovic 17, Vesely 16 sayı kaydetti.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki serinin 4. maçı, 9 Haziran Perşembe günü yine Ülker Sports Arena'da yapılacak. Seride toplam 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Seride ilk maçı Fenerbahçe 87-85 kazanırken, ikinci karşılaşma 91-70 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

 

ETİKETLER

fenerbahçeanadolu efesspor toto basketbol ligiplay offfinal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24