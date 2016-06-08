Fenerbahçe potada final serisinde 2-1 öne geçti: 84-72

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Ülker Arena'da Anadolu Efes'i konuk etti.
Fenerbahçe, evinde oynadığı karşılaşmayı 84-72 mağlup ederek, seriyi 2-1'e getirdi.
Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 18 sayı üreten Saric olurken, Fenerbahçe'de Bogdanovic 17, Vesely 16 sayı kaydetti.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki serinin 4. maçı, 9 Haziran Perşembe günü yine Ülker Sports Arena'da yapılacak. Seride toplam 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
Seride ilk maçı Fenerbahçe 87-85 kazanırken, ikinci karşılaşma 91-70 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.