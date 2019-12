Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi

T24 -

Normal sezonda alınan karşılıklı galibiyetlerle 0-0 berabere başlayan ve 4 maçı kazanan takımın şampiyon olacağı seride sarı-lacivertli takım, bu sonuçla önemli bir avantaj elde etti.





Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, savunmada zayıf kalan rakibi karşısında boyalı alanı iyi kullanarak, 6. dakikada 14-8 öne geçti. İlk dakikalarda dış atışlarda aradığı sayıları bulamayan Galatasaray Cafe Crown, daha sonra Ermal, Shumpert ve Jonhson'un basketleriyle 7. dakikada skoru 14-14 eşitledi. Ancak sarı-lacivertliler, Lavrinovic'in etkili mücadelesiyle oyuna tekrar ağırlığını koydu ve ilk periyotu 26-20 üstün geçti.





İkinci periyoda Jasikevicius ve Kaya'nın basketleriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 12. dakikada farkı 8 sayıya (33-25) çıkardı. Galatasaray Cafe Crown, savunmasında kısa bir bocalama yaşayan rakibine Haluk ve Johnson'un üst üste kaydettiği basketlerle karşılık vererek, 13. dakikada farkı 1 sayıya (35-34) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada oldukça baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Cafe Crown, Johnson ve Shumpert'in skorer oyunuyla periyodun bitimine 5 saniye kala 46-44 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.





Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmanın ilk yarısında 3 sayılık atışlarda oldukça düşük bir yüzde ile oynadı. Sarı-kırmızılı takım müsait durumda birçok atış yapmasına rağmen, 16 atıştan sadece 4 tanesini sayıya çevirebildi. Fenerbahçe Ülker ise dışardan attığı 7 atıştan 4 tanesinde isabet sağlamayı başardı.





Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Ermal ve Tutku'nun basketleriyle 22. dakikada 51-46 öne geçti. Ancak Fenerbahçe Ülker'de sahne alan Ukic, peş peş kaydettiği 3 tane 3 sayılık basketle 25. dakikada skoru eşitledi: 57-57. Aynı dakikada Tomas'ın dış atıştan bulduğu basketle 60-57 öne geçen sarı-lacivertliler, hızla skor bulmaya devam etti. Direnci kırılan rakibi karşısında Tomas, Ömer Onan ve Lavrinovic ile sayı üreten ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 12 sayıya (71-59) çıkardı ve son periyoda 73-63 önde girdi.





Son periyotta May ve Prelzic'in 9-2'lik serisi ile başlayan Fenerbahçe Ülker, 23. dakikada skoru 82-65'e taşıdı. Sarı-lacivertli takım, oyun disiplininden kopan, hem savunma hem de hücumda oldukça kötü bir mücadele sergileyen rakibi karşısında, 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar (89-67) çıkardı. Kalan dakikalarda rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmadan 95-74 galip ayrılarak, seride 2-0 öne geçti.





Sarı-lacivertli takım, seride Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı da 81-59 kazanmıştı.

Final serisinde üçüncü maç, 9 Haziran Perşembe günü Galatasaray Cafe Crown'un ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.







Ev sahipliği Galatasaray'a geçti





Play-Off final serisinde geride kalan 2 maçın ardından ev sahipliği Galatasaray Cafe Crown'a geçti.

İlk iki maçta ev sahibi konumundaki Fenerbahçe Ülker'e boyun eğmekten kurtulamayan sarı-kırmızılı ekip, 9 Haziran Perşembe ve 11 Haziran Cumartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.





Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı seride 2-0 geriye düşen Galatasaray Cafe Crown, önündeki 2 maçta taraftar desteğini arkasına alarak durumu eşitleme fırsatı arayacak.





Galatasaray taraftarları da final serisinde takımlarını ilk kez 9 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek müsabakada canlı izleme şansı yakalayacaklar.







Aziz Yıldırım salonda yerini aldı





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımının final serisindeki ilk maçta olduğu gibi yine salondaki yerini aldı.





Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Semih Özsoy ve Nihat Özbağı ile birlikte mücadeleyi takip etti.

Galatasaray'da ise karşılaşmayı salonda yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak, Ahmet Ocaklı ve Ali Gürsoy ile basketbol şube sorumlusu Hakan Üstünberk izledi.





Ayrıca, Ali Gürsoy'un karşılaşma öncesi Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu locaya giderek Aziz Yıldırım ve beraberindekilerle el sıkışması dikkat çekti.







Devre gergin bitti





Karşılaşmının ikinci periyotunun son anlarında pota altında top kaybı yapan Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Oğuz Savaş ile Ömer Onan, periyotun sonunda hakem Murat Biricik'in üzerine yürüdü.

Kendisine faul yapıldığını ileri süren Oğuz Savaş, oldukça sinirli bir şekilde Murat Biricik'e tepki gösterirken, Ömer Onan da aynı şekilde Biricik'e tepki gösteren bir diğer oyuncu oldu.





Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Sphaija ile bazı oyuncular, takım arkadaşlarını yatıştırmaya çalıştılar.





Ayrıca hakem masası önünde Galatasaray Cafe Crown'dan Haluk Yıldırım ile Fenerbahçe Ülker Antrenörü Ertuğruy Erdoğan arasında gerginlik yaşandı. Birbirleriyle oldukça hararetli bir tartışma yaşayan ikiliyi, araya giren Galatasaray Cafe Crown Başantrenörü Oktay Mahmuti ayırdı.





Diğer yandan, yaşanan gergin dakikalarda saha tribünlerden bozuk paralar atılırken, karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına giderken sözlü tepkilerin hedefi oldular.







Fenerbahçe Ülker'in basketi iptal edildi





Fenerbahçe Ülker'in ikinci periyotun son saniyesinde Ukic ile bulduğu sayısı, görüntüler izlenerek iptal etildi.





Ukic'in son saniye basketiyle devre 46-46 eşitlike kapanırken, 3. periyotun başlamasından hemen önce yayıncı kuruluşun görüntüleri hakemler tarafından izlendi ve topun elden süre dolduktan sonra çıktığı kararına varıldı.





Galatasaray Cafe Crown, soyunma odasına 46-46'lık skorla gitmesine karşın, devrenin ardından maça 46-44 öne başladı.







İstatistikler





Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 21 sayı ile Galatasaray Cafe Crown'dan Johnson olurken, Fenerbahçe Ülker'de Lavrinovic ve Tomas 18'er, Ukic de 15 sayı kaydetti.





Sarı-lacivertli takım, üç sayılık basket denemelerinde 17 atıştan 10'unu sayıya çevirerek yüzde 58,8 ile oynarken, sarı-kırmızılı takım 24 atıştan sadece 7 tanesinde isabet buldu ve yüzde 29,2 gibi düşük bir yüzde sağladı.





Konuk takımda Shumpert, dış atışlardan yaptığı 6 atıştan 1 tanesini sayıya çevirebildi.





Ev sahibi ekip toplamda 37 ribaund alırken, Galatasaray Cafe Crown 31 ribauntta kaldı. Sarı-

lacivertilerde Oğuz ve May aldıkları 7'şer ribauntla karşılaşmada öne çıkan isimler oldu.







Maçın ardından





FENERBAHÇE ÜLKER BAŞANTRENÖRÜ SPAHİJA:



Beko Basketbol Ligi Play-off final serisi 2. maçında rakibini 95-74 yenerek seride 2-0 öne geçip şampiyonluk yolunda avantaj yakalayan Fenerbahçe Ülker'de başantrenör Neven Spahija, daha iyi bir takım olduklarına inandığını, ancak seride sonuna dek zorlu bir mücadele olacağını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Neven Spahija, sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlarla gurur duyduğunu söyledi. Spahija, ''Geçen maçtaki gibi oynamamıza rağmen, ilk başta kötüydük. Son bölümde daha iyi oynadık. Daha iyi bir takım olduğumuza inanıyorum ama sonuna kadar zorlu bir mücadele olacak. Galatasaray da güçlü bir ekip'' diye konuştu.







MAHMUTİ: ''SKOR, SAHADA YAŞANANLARIN YANSIMASI DEĞİL''



Galatasaray Cafe Crown Başantrenörü Oktay Mahmuti, Fenerbahçe Ülker karşısında farklı bir yenilgi almış gözükmelerine karşın, skorun yanıltıcı olduğunu öne sürdü. ''Bana göre bu skor, sahada yaşananların tam yansıması değil'' diyen Mahmuti, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Her ne kadar fark açık gözükse de bana göre durum farklı. Oyuncularımdan istediğim tek şey var, o da sonuna kadar mücadele etmeleri. Onlar da bunu yaptılar. Bugün boş atışları biz değerlendiremedik, rakibimiz ise değerlendirdi. Daha sonra fark açıldı ve Fenerbahçe Ülker bir maç daha kazandı. Oldukça yüksek yüzdeyle hücum ettiler. Fark açılınca da seyircinin desteğiyle coştular. Son periyotta 1-2 basit hata daha yaptık. Onlar da üç sayılık basketlerini sürdürdüler. Maçlar da zaten böyle kazanılır veya kaybedilir.''





Mahmuti, seyircileri önünde yapacakları iki maç olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Seyircimiz önünde daha verimli ve dirençli olup, galip gelmeye çalışacağız. Şimdi saha avantajı bizde olacak ve bunu lehimize dönüştürmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.





Galatasaray Cae Crown'un genç oyuncusu Sertaç Şanlı ise yaptığı açıklamada, ''Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi başladık ve iyi de götürdük ama bir bölümden sonra hatalar yaptık. Sonra da maç koptu'' dedi.