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Spor

Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti: 58-56

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 58-56 mağlup etti

03 Mart 2015 23:54

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 58-56 yenerek seride 1-0 öne geçti. 3 maçlık seride 2 galibiyete ulaşan taraf yarı finale çıkacak. Serinin ikinci maçı 6 Mart Cuma günü Galatasaray'ın sahası Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

İki galibiyeti bulan tarafın Final Four’a kalacağı çeyrek final serisinde ikinci maç cuma günü Abdi İpekçi’de oynanacak. 

Taraftarının desteğiyle başlayan Fenerbahçe, Hollingsworth’un skorer oyunuyla ilk çeyreği 18-11 ile geçti. Bir ara farkın 16’ya kadar çıktığı (31-15) derbide periyot sonu biraz kıpırdanan Galatasaray farkı 11’e çekti: 34-23.

Nevriye’nin ateşlediği G.Saray kader çeyreğine girerken farkı 5’e indirdi: 45-43.

Son 1 dakikaya 55-55 ile girilen müthiş derbiyi 58-56 Fenerbahçe kazandı.

 

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