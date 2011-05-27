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Spor

Fenerbahçe, Serdar Kesimal'le anlaştı!

Fenerbahçe, Orhan Şam'ın ardından bu kez de Kayserispor'un milli stoperi Serdar Kesimal ile anlaşmaya vardı.

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe, Orhan Şam'ın ardından bu kez de Kayserispor'un milli stoperi Serdar Kesimal ile anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, Emenike, Orhan Şam derken bu kez de Kayserispor'un başarılı stoperi Serdar Kesimal ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma: "Serdar konusunda bitmiş bir transfer yok, herhangi bir sorun da yok. Konuştuk ve Fenerbahçe'ye söz verdik. Şartları sonra konuşacağız" açıklamasında bulundu. 

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Öte yandan iki tarafın ilerleyen günlerde ücrette ve takas edilecek futbolcu konusunda bir kez daha masaya oturacakları ve milli takım kampından sonra İstanbul'a dönecek olan Serdar Kesimal'ın Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor'da ligde 29 maçta forma giyerken rakip filelere de 2 gol atmayı başardı.

Serdar Kesimal, 2008-2009 sezonunda Kayserispor'a Almanya'nın Köln takımından transfer olmuştu.


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