Fenerbahçe, Serdar Kesimal'le anlaştı!

T24

Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma: "Serdar konusunda bitmiş bir transfer yok, herhangi bir sorun da yok. Konuştuk ve Fenerbahçe'ye söz verdik. Şartları sonra konuşacağız" açıklamasında bulundu.Öte yandan iki tarafın ilerleyen günlerde ücrette ve takas edilecek futbolcu konusunda bir kez daha masaya oturacakları ve milli takım kampından sonra İstanbul'a dönecek olan Serdar Kesimal'ın Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor'da ligde 29 maçta forma giyerken rakip filelere de 2 gol atmayı başardı.Serdar Kesimal, 2008-2009 sezonunda Kayserispor'a Almanya'nın Köln takımından transfer olmuştu.