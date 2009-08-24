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Spor

Fenerbahçe: Sercan ile ilgilenmiyoruz

Fenerbahçe internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bursaspor’lu Sercan Yıldırım ile ilgilenmediklerini açıkladı.

24 Ağustos 2009 03:00

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bursaspor’lu Sercan Yıldırım ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Bursasporlu Sercan Yıldırım ile ilgili bir transfer çalışmalarının olmadığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bazı menajerlerin kamuoyunu yanılttığı belirtilerek, ''Kulübümüzün Bursasporlu Sercan Yıldırım ile ilgili herhangi bir transfer çalışması yoktur'' denildi.

Açıklamada, ''Sercan Yıldırım'ın transferi ile ilgili yaklaşık 2 ay önce Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile bir görüşme yapılmıştır. Fakat Yazıcı, Sercan Yıldırım'ı Avrupa'da bir kulübe transfer etmeyi düşündüklerini ve Türkiye'de herhangi bir takıma satmayı planlamadıklarını ifade etmiştir. Bu yanıt üzerine Sercan Yıldırım'la ilgili herhangi bir çalışmamız olmamıştır. Çeşitli basın organlarında yazıldığı gibi kulübümüzün Sercan Yıldırım için Bursaspor'a para artı futbolcu teklifi söz konusu değildir.'' sözlerine yer verildi.

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