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Spor

Fenerbahçe, Semih Şentürk ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe "Semih Şentürk'ün yeni sezon planlamasında yer almadığı"nı açıkladı

19 Haziran 2013 16:48

Fenerbahçe'de 1999'da gelip alt yapıdan yükseldiği sarı lacivertli takımda "Nöbetçi golcü" lakabıyla pek çok başarıya imza atan tecrübeli oyuncu Semih Şentürk ile yollar resmen ayrıldı.
 
Fenerbahçe ile Semih Şentürk'ün yolları ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Semih Şentürk'ün kulübe davet edilmesine rağmen gelmediği belirtilerek "Bunun üzerine, menajeri ile görüşüldü ve Semih Şentürk'ün yeni sezon planlamasında yer almadığı iletildi" denildi.

Bugün basında yer alan "Semih, Fenerbahçe'den gönderildiğini FBTV'den öğrendi" şeklindeki haberler üzerine Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Semih Şentürk, 10 gün önce Kulübümüze davet edilmiş; ancak milli oyuncu bu davete icabet etmemiştir. Oyuncumuzun bu resmi davete icabet etmemesi üzerine, menajeri ile görüşülmüş ve Semih Şentürk'ün yeni sezon planlamasında yer almadığı menajerine iletilmiştir.''

Böylelikle Fenerbahçe ile Semih Şentürk'ün 1999 yılında kesişen yolları, 2013'te ayrılmış oldu.

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