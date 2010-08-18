-FENERBAHÇE SELANİK'E GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi PAOK ile yarın yapacağı play-off turu ilk maçı için Selanik'e gitti. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla Selanik kentine hareket etti. Fenerbahçe'nin 20 kişilik Yunanistan kafilesinde kırmızı kart cezalısı Stoch, sarı kart cezalıları Bilica ve Bekir ile sakatlıkları süren Dia, Deivid, Güiza ve Uğur'un yanı sıra Kazım bulunmuyor. Yeni transfer Niang ile sakatlığı olan Volkan Demirel ise genç oyuncular Okan Alkan ve Gökay Iravul ile birlikte 20 kişilik kafileye alındı. Fenerbahçe'nin Selanik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor: Volkan Demirel, Mert Günok, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Lugano, İlhan, Önder, Andre Santos, Okan Alkan, Caner, Selçuk, Cristian, Gökay, Emre, Mehmet Topuz, Özer, Alex, Gökhan Ünal, Semih, Niang. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu akşam, yarın maçın oynanacağı Toumba Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından sarı-lacivertli takım statta son çalışmasını yapacak. Selanik'teki Toumba Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek.