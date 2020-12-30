Fenerbahçe, Schalke'den Ahmed Kutucu'yu istiyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in gündemindeki isim, Schalke forması giyen Ahmed Kutucu oldu.

NTVSpor'un haberine göre Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da üç sezonda 42 maçta forma giydi, beş gol ve üç asist kaydetti.

Ahmed Kutucu, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.