Fenerbahçe savunmasını verdi

UEFA Disiplin Kurulu'nun şike iddialarıyla ilgili verdiği Avrupa kupalarından men cezasına itiraz eden Fenerbahçe'nin, Tahkim Kurulu'ndaki savunması sona erdi. Duruşma yaklaşık 7 saat sürdü.



İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezindeki duruşmalı toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

Toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler, kulüp avukatları ve şahitler hazır bulundu.

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün yanı sıra, Mehmet Yıldız, Serdar Kulbilge, Korcan Çelikay, Orhan Şam, Tamer Yelkovan, Ümit Aydın, Yusuf Turanlı ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler şahit olarak duruşmaya katıldı. Duruşmaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve avukat Tolga Deniz Aytöre ile 7 avukat da iştirak etti.

Sarı-lacivertli kulüp, şike veya teşvik primiyle suçlandıkları maçlarla ilgili aralarında futbolcularında bulunduğu çok sayıda kişiyi şahitlik yapmaları için davet etmişti.



Kıran kırana savunma



Saat 17.50 sıralarında ara verilen toplantının ilk bölümünde Tahkim Kurulu üyeleriyle Fenerbahçe temcilciler arasında toplantının akışı konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Tahkim Kurulu üyeleri raporda adı geçen 4 karşılaşmanın toplu halde ele alınmasını isterken, Fenerbahçe yetkilileri buna karşı çıktı. Karşılaşmaların ayrı ayrı ele alınmasını isteyen sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, aralarda getirilen tanıkların dinlenmesini talep etti. Sonuçta porgramın akışının Fenerbahçe'nin istediği şekilde devam etmesine karar verildi.



Aytöre: İyi geçti



Duruşmanın sona ermesinin ardından yönetici basın mensularına açıklamalarda bulunan Tolga Deniz Aytöre şunları söyledi: "Uzun ve yorucu bir tempo oldu. Savunmamızı yaptık, ek delillerimizi sunduk, tanıklarımız dinlettik. Bizim delillerimizin çok net olduğunu belirttik. Bence iyi geçti. Duruşmanın uzun sürmesi, olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmemeli. Disiplin müfettişi daha önce kullanmadığı argümanlar kullandı."



'Her soruya cevap verdik'



Rahatsızlıklarının artarak devam ettiğini söyleyen Aytöre, "Rahatsızlıklarımız artarak devam ediyor. Yeri geliyor müfettiş polis fezlekesine dayanıyor, birden dönüyor TFF'nin kararlarını baz almak gerekiyor diyor. Her soruya cevap verecek bir savunma yaptık. Bizle hukukçuyuz, karar göre görüşürüz" diye konuştu.



Karar 15 Temmuz'da



UEFA Tahkim Kurulu'nun, sarı-lacivertli kulüp hakkındaki kararını 15 Temmuz Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermişti.