-FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUK TURUNA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 şampiyonu olan Fenerbahçe, üstü açık otobüsle şampiyonluk turuna başladı. Sarı-lacivertli takım kaptanı Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takımı taşıyan üstü açık otobüse binmeden önce tesislerin önünde lige ismini veren Spor Toto'nun Teşkilat Müdürü Bekir Yunus Uçar ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Sarı-lacivertli taraftarların da katılımıyla çok sayıda araç uzun bir konvoy oluşturarak, sarı-lacivertli takımı taşıyan otobüse eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcular, önlerinde ''Şampiyon Fenerbahçe'' arkasında ise sarı-lacivertli kulübün şampiyon olduğu yıllara dikkat çeken ''18'' yazısı yer alan tişörtler giydi. Yoğun ilgi nedeniyle futbolcuları taşıyan otobüs güçlükle ilerleyebildi. Şampiyonluk kupası ise ikinci bir otobüsle taşındı. Futbolcular otobüste Fenerbahçe bayrağı açarken kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarla birlikte şampiyonluk tezahüratı yaptı. Fenerbahçeli Andre Santos kamerasıyla yaşanan sevinci görüntüledi. Takım otobüsünde yer almayan teknik direktör Aykut Kocaman ve yöneticiler, takımı taşıyan otobüsü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılayacakları kaydedildi. Fenerbahçeli oyuncuları taşıyan otobüs, Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi istikametini takip ederek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na yoğun sevgi gösterileri altında ilerliyor.