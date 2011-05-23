-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK TURU ATTI SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivaspor'u 4-3 yenerek 2010-2011 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe, 4 Eylül Stadı'nda şampiyonluk turu attı. Maçın bitimiyle birlikte saha içinde sevinç yumağı oluşturan Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünlere giderek şampiyonluğun sevincini taraftarıyla paylaştı. Tribünlerde yanan meşaleler renkli görüntüler oluştururken, futbolcular eşlerinin bulunduğu VIP tribünü önüne gelerek bu bölümdeki taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptılar. Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, saha içine inen eşi Daiane'ye sarılıp öperek şampiyonluğun sevincini eşiyle paylaştı. Şampiyonluğa oldukça sevinen Fenerbahçeli futbolcular, kutlamalardaki coşkusuyla dikkati çekti. Futbolculardan Semih Şentürk başına sarı ve lacivert renklerden oluşan peruk takarken, bazı yabancı oyuncular taraftarların renkli şapkalarından taktı. Sarı-lacivertliler, taraftarıyla yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından soyunma odasına gitti. Fenerbahçe, 2010-2011 futbol sezonunda kazandığı lig şampiyonluğu kupasını İstanbul'da yapılacak törenle alacak. -SOYUNMA ODASI Maçın bitimiyle birlikte sahada yapılan kutlamalardan sonra soyunma odasına giden futbolcular, bir süre sonra üzerlerine ''Şampiyon Fenerbahçe. Biz Bize Yeteriz Çünkü Fenerbahçeliyiz'' yazılı tişörtlerle tekrar sahaya döndü. Sarı-lacivertli futbolcular, saha içinde kenetlenerek kale arkasında bulunan ve tezahüratlar yaparak stadı henüz boşaltmayan taraftarlarının yanına giderek birlikte tezahürat yaptı. Büyük bir coşkunun yaşandığı tezahüratların ardından futbolcular soyunma odasına geri dönmek üzereyken, tribünlerdeki taraftarlar sahaya girdi ve saha bir andan binlerce taraftarla doldu. Soyunma odasına doğru giden futbolcuları yakalamaya çalışan taraftarlar, futbolculara sarılarak onları tebrik etmeye çalıştı. Bir ara kaleci Volkan Demirel'i omuzlara alan taraftarlar, sarı-lacivertli kaleciye sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalığın arasında kalan futbolcuların, şampiyonluk sevinci yaşarken zor anlar geçirdikleri de görüldü. Stat hoparlörlerinden yapılan anonslarda sahanın boşaltılması istenirken, anonsu dinlemeyen Fenerbahçeli taraftarlar saha içinde hatıra fotoğrafları çektirdi. Sevinçlerini farklı şekillerde yaşayan taraftarlardan bir grubun timsah yürüyüşü yaptığı görüldü. -UEFA'YA DOĞRUDAN KATILACAK Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak kapatan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, nefes nefese geçen şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u averajla geride bırakırken, ''Devler Ligi'' biletini de cebine koydu. Fenerbahçe, yeni sezonda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak. Fenerbahçe, grubundaki ilk maçını 13 veya 14 Eylül'de oynayacak. Şampiyonluğu averajla Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor ise ''Devler Ligi''ne girebilmek için iki ön eleme turu oynayacak. Bordo-mavili ekip, 3. ön eleme ve play-off turunu geçmesi durumunda Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Üçüncü ön eleme turundaki ilk maçlar 26-27 Temmuz, rövanş maçları ise 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçememesi durumunda, yeni sezonda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme şansı da bulunuyor. -UEFA AVRUPA LİGİ YOLCULARI- Türkiye'yi yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor temsil edecek. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş 1, lig üçüncüsü Bursaspor 2, lig dördüncüsü Gaziantepspor ise 3 eleme turunu geçmesi durumunda, Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösterecekler. Organizasyona Beşiktaş play-off, Bursaspor 3. ön eleme, Gaziantepspor ise 2. ön eleme turundan itibaren katılacak. Grup maçları 15 Eylül'de başlayacak UEFA Avrupa Ligi'nin eleme turlarının takvimi şöyle: 2. eleme turu: 14 ve 21 Temmuz 3. eleme turu: 28 Temmuz ve 4 Ağustos Play-off turu: 18-25 Ağustos -BEŞİKTAŞ İLE SÜPER KUPA'DA KARŞILAŞACAK Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ezeli rakibi Beşiktaş ile TFF Süper Kupa maçında karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlenen TFF Süper Kupa maçı lig ve kupa şampiyonlarını karşı karşıya getiriyor. 49. Ziraat Türkiye Kupası'nı Kayseri'deki finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla geçerek 9. kez müzesine götüren Beşiktaş'ın TFF Süper Kupa maçındaki rakibi, Spor Toto Süper Lig'in 53. sezonunu 82 puan ve averajla Trabzonspor'un önünde şampiyon olarak kapatarak 18. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe oldu. Ezeli rakipler, yeni sezon öncesi, tarihi ve yeri federasyonca daha sonra belirlenecek dev maçta TFF Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. TFF tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen Süper Kupa'yı Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1 kez kazanırken, Fenerbahçe 2 kupasını da Beşiktaş'ı yenerek müzesine götürdü. -AZİZ YILDIRIM 5. ŞAMPİYONLUĞU GÖRDÜ Fenerbahçe Futbol Takımı, kulüp başkanı Aziz Yıldırım döneminde ligde 5. kez şampiyon oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne ilk kez 1997-1998 sezonunun ortasında, 15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilerek, 14. sezonu geride bırakan Aziz Yıldırım, bugüne dek 5 şampiyonluk sevinci yaşadı. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı ligde 5 şampiyonluk, 5 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 dördüncülük, 1 de altıncılık aldı. Kulüp başkanlığına seçildiği 1997-1998'de takımın başında bulunan Otto Bariç'in ardından, Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones ve Aykut Kocaman olmak üzere 13 ayrı teknik adam ile çalışan Yıldırım, Denizli, Daum (2 kez), Zico ve Kocaman ile şampiyonluklar gördü. -FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk, Fenerbahçe'ye yaklaşık 70 milyon liralık bir gelir kazandıracak. Trabzonspor ile yaptığı şampiyonluk yarışını önde tamamlayan sarı-lacivertli ekibin kasasına, Spor Toto Süper Lig'de galibiyet ve beraberliklerden kazandığı performans primi, şampiyonluk primi ve şampiyonluk sayısına göre alacağı primin yanı sıra UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde ettiği için gelecek garanti parayla birlikte yaklaşık 70 milyon liralık bir gelir girecek. 20 milyon lira performans primi alacak Fenerbahçe, şampiyonluk primi olarak 15 milyon, şampiyonluk sayısı nedeniyle de 18 milyon liranın üzerinde bir rakam elde edecek. Avrupa kupalarında ''Devler Ligi'' mücadelesine doğrudan katılma hakkını elde eden sarı-lacivertliler, bu kulvardan da 16 milyon liranın üzerinde bir geliri garantiledi. Elde edilen bu başarıyı ürünlerinin satışına da yansıttığında ve kombine biletlere olan ilginin geçen yıla göre daha da artacağı düşünüldüğünde Fenerbahçe için şampiyonluğun getirisi 70 milyon liranın çok üzerine çıkabilir.