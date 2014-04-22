Fenerbahçe şampiyonluğu kutlayacak mı?

Yönetim - taraftar buluşmasında, Aziz Yıldırım'ın cezaevine girmesi durumunda şampiyonluk kutlaması yapılmaması gündeme geldi ancak başkan buna karşı çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve üç yönetici, birlikte taraftar grubu temsilcileri ile bir araya geldi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı toplantıda, taraftar grupları başkan Aziz Yıldırım'a olan desteklerini iletti. Toplantıda ayrıca yaklaşan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

“Siz cezaevine girerseniz şampiyonluk kutlaması yapmak istemiyoruz” diyen taraftarlara Yıldırım, “Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiniz. Öyle de böyle de bu kutlama yapılacak” cevabını verdi.

'Avrupa'ya gidebiliriz'

Başkan Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorulan bir soruya da, “Bize haksız cezalar verdiler. UEFA iki sene ceza kesti ama biz üç sene ceza çekmiş olacağız. Bu nedenle Avrupa’ya gitme durumumuz var" ifadelerini kullandı.

