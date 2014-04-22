T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe şampiyonluğu kutlayacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezaevine girecek olması taraftarların üzüntüsüne sebeb olurken, şampiyonluk kutlamalarının iptal edilmesi gündeme geldi

22 Nisan 2014 11:09

Yönetim - taraftar buluşmasında, Aziz Yıldırım'ın cezaevine girmesi durumunda şampiyonluk kutlaması yapılmaması gündeme geldi ancak başkan buna karşı çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve üç yönetici, birlikte taraftar grubu temsilcileri ile bir araya geldi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı toplantıda, taraftar grupları başkan Aziz Yıldırım'a olan desteklerini iletti. Toplantıda ayrıca yaklaşan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

“Siz cezaevine girerseniz şampiyonluk kutlaması yapmak istemiyoruz” diyen taraftarlara Yıldırım, “Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiniz. Öyle de böyle de bu kutlama yapılacak” cevabını verdi.

 

'Avrupa'ya gidebiliriz'

 

Başkan Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorulan bir soruya da, “Bize haksız cezalar verdiler. UEFA iki sene ceza kesti ama biz üç sene ceza çekmiş olacağız. Bu nedenle Avrupa’ya gitme durumumuz var" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

fenerbahçeşampiyonlukaziz yıldırımcezaevikutlamaşampiyonlukiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24