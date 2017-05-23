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Spor

Fenerbahçe, şampiyonluğu kutladı

Fenerbahçe basketbol takımı, Bağdat Caddesi'nde taraftarlarıyla birlikte 'Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı

23 Mayıs 2017 02:29

Fenerbahçe basketbol takımı, Bağdat Caddesi'nde taraftarlarıyla birlikte 'Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı.

THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde dün Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'nin kutlama programı, üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı.

Ülker Sports Arena'da medya gününde basın mensuplarıyla buluşan sarı-lacivertli takımı Bağdat Caddesi'nde taraftarlarla buluşmaya götürecek üstü açık otobüs, yarım saat gecikmeli olarak 19.30 salona geldi.

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüse bindikten sonra, araç teknik bir arıza yaşadı. Arızanın giderilmesi için yaklaşık 1 saat uğraşan yetkililer, otobüsü çalıştırmayı başaramadı. Bunun üzerine sarı-lacivertli takımın üstü kapalı otobüsü basketbolcuları ve teknik heyeti alarak Ülker Sports Arena'dan Bağdat Caddesi'ne 1.5 saat gecikmeli hareket etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonuluğu kutluyorlar.

 

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