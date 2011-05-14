-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Ankaragücü maçını da kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına olan inançlarını dile getirdi. Sarı-lacivertli futbolculardan Gökhan Gönül, Daniel Güiza ve Caner Erkin, ligde yarın oynayacakları Ankaragücü maçıyla ilgili, kulübün hazırladığı maç günlüğü kitapçığına açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Gökhan Gönül, ligde geçen hafta Kardemir Karabükspor'u yenerek, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayarak, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Takımdaki hava, şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizin kanıtıdır. Takım olarak kalan son iki maçımızı kazanarak, tüm taraftarlarımızı sokağa dökeceğiz. Hiçbir yalan haber ve futbol dışı söylemler şampiyon olmamızı engelleyemeyecek. Mücadele ruhumuz ve kazanma azmimiz bizim en önemli gücümüzdür. Kalan 180 dakikada terimizin son damlasına kadar mücadele ederek, sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız. Takım olarak kalan son iki maçın önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, tüm taraftarlarımız Ankaragücü maçında bizi sonuna kadar desteklesinler. Bizlere düşen görevi en iyi şekilde sahaya yansıtarak, karşılaşmadan zaferle ayrılan taraf olmak istiyoruz. Bunu başaracak güç bu takımda var, bunu bu sezon bir çok kez en güzel şekilde kanıtladık. Bir kez daha başaracağız ve şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz.'' -''FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR''- İspanyol futbolcu Daniel Güiza ise sezonun ilk yarısında geçirdiği sakatlıktan, Bucaspor maçında attığı gol anına kadar çok sıkıntılı günler yaşadığını vurgulayarak, ''Takımda olamamak beni bir hayli üzdü. Ama sakatlığımdan dolayı yaşadığım kötü günlerde, başta başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, Aykut hocam ve teknik heyet olmak üzere futbolcusundan malzemecisine kadar tüm arkadaşlar bana çok destek verdiler'' dedi. Güiza, şu ifadeleri kullandı: ''Ankaragücü maçında hocam bana görev verirse elimden geleni yapacağım. Biz son oynayacağımız iki maç için çok çalışıyoruz. Bana ve takıma her zaman destek veren seyircimiz, bu maçta da takımımızı en iyi şekilde destekleyerek bizleri yalnız bırakmasın. Fenerbahçe, başkanı, yöneticileri, taraftarı ve camiası ile çok büyük bir kulüp aynı zamanda bu şampiyonluğu da hak ediyor.'' -''MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ''- Sarı-lacivertli futbolculardan Caner Erkin de Ankaragücü maçının şampiyonluk yolunda çok önemli bir 90 dakika olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Biliyoruz ki, bütün stat tamamıyla dolu olacak ve taraftarımız bizi sürekli destekleyecek. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Mutlaka kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Bu maçı da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Son iki maçı da kazanırsak zaten şampiyonuz. Bu maçı alıp şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçip, kupayı kaldırmak istiyoruz.''