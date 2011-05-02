T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) 

02 Mayıs 2011 19:07

-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen futbol takımının liderliğini sürdürdüğünü belirterek, ''Biz, Büyük Fenerbahçe Ailesi'nin tüm fertleri, şampiyonluğa hazırız'' denildi. Kulübün internet sitesinde ''İlerliyoruz Adım Adım'' başlığıyla yapılan açıklamada, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Tarihimize ve camiamıza yakışan, alışılagelmiş haklı galibiyetlerimizin en büyük destekçisi 12. Adam; dün de renklerimize yakışır bir şekilde küfür etmeden, yalnızca takımımıza yönelik tezahüratlarıyla tek bir koltuğu dahi boş bırakmadan, mabedimizdeki yerini aldı. Daha da iyi bir Fenerbahçe için her tür engele göğüs geren yönetim kurulumuz, her anını Fenerbahçe ile yaşayan teknik heyetimiz, zafer hedefiyle formamızı terleten futbolcularımız ve en önemlisi herkese örnek olan taraftarımız...  Biz, Büyük Fenerbahçe Ailesi'nin tüm fertleri, şampiyonluğa hazırız. Birlik duygumuzun ve umutlarımızın en büyük etkeni Büyük Fenerbahçe'mizin büyük taraftarına bir kez daha teşekkürler.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24