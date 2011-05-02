-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen futbol takımının liderliğini sürdürdüğünü belirterek, ''Biz, Büyük Fenerbahçe Ailesi'nin tüm fertleri, şampiyonluğa hazırız'' denildi. Kulübün internet sitesinde ''İlerliyoruz Adım Adım'' başlığıyla yapılan açıklamada, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Tarihimize ve camiamıza yakışan, alışılagelmiş haklı galibiyetlerimizin en büyük destekçisi 12. Adam; dün de renklerimize yakışır bir şekilde küfür etmeden, yalnızca takımımıza yönelik tezahüratlarıyla tek bir koltuğu dahi boş bırakmadan, mabedimizdeki yerini aldı. Daha da iyi bir Fenerbahçe için her tür engele göğüs geren yönetim kurulumuz, her anını Fenerbahçe ile yaşayan teknik heyetimiz, zafer hedefiyle formamızı terleten futbolcularımız ve en önemlisi herkese örnek olan taraftarımız... Biz, Büyük Fenerbahçe Ailesi'nin tüm fertleri, şampiyonluğa hazırız. Birlik duygumuzun ve umutlarımızın en büyük etkeni Büyük Fenerbahçe'mizin büyük taraftarına bir kez daha teşekkürler.''