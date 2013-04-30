Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım daha yakın

Fenerbahçe dev seride 2-1 önde geçti... TKBL final serisinin üçüncü maçında Cappie Pondexter'ın bitime 2 saniye kala attığı basketle Galatasaray'ı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 71-70 mağlup eden sarı-lacivertliler; şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Son çeyreği büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Cappie Pondexter, galibiyette önemli rol oynadı. Son saniyelerde yaptığı top kaybıyla Galatasaray öne geçerken, son topta başarı sağlayan Cappie Pondexter takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. 19 sayıyla oynayan Cappie'nin yanı sıra Anastasiya Verameyenka da 15 sayı - 8 ribaundla mücadele etti. Ivana Matovic ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray'da ise Sancho Lyttle 19 sayıyla maçı bitirirken, Ann Wauters 16, Lindsey Harding de 12 sayı - 5 ribaund - 6 asistle maçı tamamladı.

Serideki ilk maçı Galatasaray, Ülker Sports Arena’daki mücadelede 64-59’luk skorla kazanırken, ikinci karşılaşmadan ise Fenerbahçe, 55-52 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Seride 4. maç; 2 Mayıs Perşembe günü yine Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20:00’da başlayacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek, Galatasaray kazanırsa serinin beşinci maçına Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

İlk çeyrekte Birsel Vardarlı'nın skorer oyunuyla çeyreği 17-15 önde kapatan Fenerbahçe, Saziye ve Harding'in basketlerine engel olamayınca soyunma odasına 34-30 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya kadar çıkaran Galatasaray, final periyodunu 51-46 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğin ilk dakikalarında farkı kapatan Fenerbahçe, Esmeral ve Matovic ile öne geçti. Ann Wauters'la tekrardan dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, Pondexter ve Esmeral ikilisini savunmakta zorlanınca skora geriye düştü. Son 23 saniyeye üç sayı önde giren Fenerbahçe'de taktik faullerin ardından Pondexter'in top kaybıyla top ev sahibi takıma geçti. Lyttle'in 4 saniye kala kaydettiği basketle skoru 70-69 yapan Galatasaray, son topta Cappie Pondexter'ı savunamayınca sahadan 71-70 mağlup ayrıldı.



GALATASARAY: 70 - FENERBAHÇE: 71

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Galatasaray: Işıl Alben 1, Harding 12, Şaziye İvegin 7, Lyttle 19, Wauters 16, Fowles 8, Nevriye Yılmaz 4, Şebnem Kimyacıoğlu 3, Yasemen Saylar

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı 8, Esmeral Tunçluer 8, McCougtry 7, Verameyenka 15, Matovic 12, Pondexter 19, Nevlin 2

1. Periyot: 15-17

Devre: 34-30

3. Periyot: 51-46