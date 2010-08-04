Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

T24

İLK YARI



İKİNCİ YARI

STOCH OYUNDAN ATILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile İsviçre temsilcisi Young Boys, rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Fenerbahçe başladıDakika 2. Dia aldığı pasla rakibini geçmek istedi topu kaptırdı pres yaptı topu kaptı çalımlarla ceza sahasına girdi topun kontrolünü kaybetti top dışarı çıktıDakika 4. Sol kanattaki Gökhan Ünal'a uzun bir pas atıldı defans araya girdi topu taca attıDakika 5. Alex Stoch'a pasını verdi Stoch uzun bir pasla topu Gökhan Ünal'ın koşu yoluna attı defans ceza sahasının hemen önünde topu uzaklaştırdıDakika 6. Orta sahadan gelen topu Bekir karşılamak istedi hızlı giden top taca çıktı gelişen Young Boys atağında Bilica topu kornere çeldi, kornerden gelen topu Volkan yumrukladı ceza sahasının dışına giden topu rakip kaptı uzaktan çekilen şutu kaleci Volkan uzaklaştırdıDakika 9. Sağ kanatta topla buluşan Dia topu rakibinin sağından atarken kendiside solundan geçmek istedi ama rakibi topla Dia arasına girdi topu uzaklaştırdıDakika 11. Bienvenu sol kanattan süratli bir şekilde yarı sahayı geçti çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ortasını yaptı defans topu seyretti Degen topla buluştu şutunu çekti top farklı bir şekilde dışarı çıktıDakika 13. Young Boys sağ kanattan geldi yapılan ortayı Bekir kafa ile uzaklaştırdıDakika 14. Stoch uzun bir ara pası ile Gökhan Ünal'ı topla ceza sahası içinde buluşturmak istedi ama Gökhan topa yetişemedi kaleci Wölfli topu kontrol ettiDakika 15. Alex gögsü ile topu Baroni'nin önüne düşürdü, Baroni sağ kanattaki Dia'yı gördü Dia topu kontrol etti orta yapmak istedi rakipden dönen topu inatla takip etti kapmak üzereyken kendini yerde buldu hakem faulü verdiDakika 18. Lulic sol kanatta topla buluştu Bekir kendisini karşıladı kendini yerde buldu hakem Bekir'e sarı kart gösterdiDakika 20. Spycher orta sahada kaptığı topla süratli bir şekilde ceza sahasına doğru ilerledi sol kanattaki Lulic'e pasını verdi Lulic Bekir'i geçti çizgiye kadar indi Volkan ile karşı karşıya kalacakken Bilica araya girdi topu kornere gönderdiDakika 22. Lulic sol kanattan aldığı topla süratli bir şekilde yarı sahayı geçti kendisini Bekir karşıladı Lulic Bekir'i geçti ceza sahasına girmek üzereyken Bilica topu taca gönderdiDakika 23. Dia sağ kanatta topla buluşmak üzereyken Jemal kendisi düşürdü hakem Jemal'e sarı kartı gösterdiDakika 25. Bienvenu sağ kanattan süratli bir şekilde yarı sahayı geçti pasını Degen'e verdi Degen iki defans oyuncusunun markesine rağmen ceza sahasına girdi çaprazdan şutunu çekti Volkan gelen topu ayakları ile önledi tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 27. Emre Baroni'ye pasını verdi Baroni uzak noktadan kaleye şutunu gönderdi top üstten farklı bir şekilde dışarı çıktıDakika 29. Bienvenu sağ kanattan yine etkili bir şekilde geldi ceza sahasında topu Doubai'ye verdi Doubai'nin sert şutunu Volkan güçlükle kornere çeldiDakika 33. Ani gelişen Young Boys atağında Degen ceza sahasının içinde topla buluştu şutunu çekti kaleci Volkan topu kornere gönderdiDakika 36. Stoch ayağındaki topu fazla açınca topu kaptırdı, topu kapan Spycher'a press yapmak isterken Spycher yerde kaldı hakem Stoch'a sarı kartı gösterdiDakika 39. Alex pasını Stoch'a verdi Stoch Gökhan'a pasını attı Gökhan topa koşmadı top taca çıktıDakika 40. Hızlı gelişen Young Boys atağında Bienvenu topla buluştu ceza sahasına girdi Bekir'i geçti kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı çaprazdan şutunu çekti takımını öne geçiren golü attı. 0-1Dakika 44. Stoch ceza sahasında topu Santos'un önüne attı Santos topun kontrolünü kaybedince top dışarı çıktıDakika 45. Dia ceza sahasında topla buluştu kaleci ile karşı karşıya kaldı pas vermek istedi kalecinin ayağına çarpan top yavaşladı ve kaleci boşta kalan topu kontrol etti böylelikle Fenerbahçe mutlak bir gol şansını değerlendirememiş olduDakika 45+1 Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldıDakika 46. İkinci yarıya Young Boys başladıDakika 46. İkinci yarıya Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Selçuk'u oyuna alarak başladı, Fenerbahçe'de Bekir ve Alex oyundan alınan oyuncular olduDakika 47. Sağ kanattan Degen süratli bir şekilde Fenerbahçe yarı sahasına geçti çalımlarla ceza sahasına girdi son anda defans topu uzaklaştırdıDakika 48. Emre'nin ceza sahasının dışından çektiği şutu kaleci Wölfli çift yumrukla uzaklaştırdı top Bilica'nın önüne düştü Bilica'nın şutu az farkla dışarı çıktıDakika 49. Degen yine sağ kanattan geldi pasını Doubai'ye verdi Doubai ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti top farklı bir şekilde dışarı çıktıDakika 54. Sol kanattan süratli bir şekilde ceza sahasına girdi kendini yerde buldu hakem kendisini yere attığını belirtti sarı kartı gösterdi çift sarı kartı olan Stoch kırmızı kartla oyun dışı kaldıDakika 57. Ani gelişen Young Boys atağında defans üç oyuncu ile yakalandı Gökhan Gönül son anda müdahale ile topu taca gönderdi tehlikeyi önlediDakika 59. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Gökhan Ünal toou aldı sağında Santos solunda Emre pas beklerken Gökhan topu ayağında fazla tutunca defans topu taca attıDakika 62. Young Boys'da Costanzo oyundan alınırken yerine Horchstrasser oyuna girdiDakika 63. Degen aldığı topla ceza sahasına yaklaşırken yere düştü hakem faul kararı verdi kaleyi karşıdan gören bir noktan serbest vuruş kazandılar, barajdan seken top kornere çıktı, kornerden gelen topu Volkan rahatlıkla kontrol ettiDakika 65. Degen sağ kanattan geldi İlhan kendisini karşıladı Degen yerde kaldı hakem faul kararı verdi, Horchstrasser'in kullandığı atışı defans uzaklaştırdıDakika 67. Dia orta sahada güzel bir hareketle topu kaptı çalımlarla rakiplerini geçti sol kanattaki Emre'ye pasını verdi Emre'den tekrar topu aldı ceza sahasına girdi defans araya girince topun kontrolünü kaybetti top dışarı çıktıDakika 70. Young Boys'da Doubai'nin yerine Raimondi oyuna dahil olduDakika 72. Dia sol kanattan aldığı topla süratli bir şekilde ilerlerken Horchstrasser kendisine faul yaptı hakem Horchstrasser'e sarı kartı gösterdiDakika 73. Degen bom boş olan sağ kanattan yine atak geliştirdi 4'e 4 gelişen bu atakda Gökhan Gönül son anda yatarak topu uzaklaştırdı, Fenerbahçe'nin sol kanadının bom boş olmasından Young Boys çok rahat bir şekilde faydalanıyorDakika 75. Baroni ceza sahasının hemen önünde pasını Santos'a verdi Santos topu defansa teslim etti, Ani gelişen atakda Bilic rakibini yere indirdi hakemden sarı kart gördüDakika 77. Young Boys'da Lulic oyundan çıkarken yerine Schneuwly girdiDakika 81. Fenerbahçe'de Dia oyundan alınırken Semih oyuna alındıDakika 82. Gökhan Gönül sol kanattan ceza sahasına güzel bir orta yaptı Semih yükseldi vurdu top az farkla dışarı çıktıDakika 84. Santos kendisine gelen geri pasını kontrol etmek istedi Degen geldi topu kaptı arkadaşına pasını attı yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdıDakika 86. Degen ceza sahası içinde topla buluştu İlhan kademeye girdi Degen kendini yere attı hakem Degen'e sarı kartı gösterdiDakika 88. Emre ceza sahasına ortasını yaptı Semih kafa ile topu indirdi Gökhan Ünal ile kaleci topa çıktı kaleci topa dokunamadı Gökhan yerde kaldı Fenerbahçeliler penaltı beklerken hakem devam dediDakika 90. Ani gelişen Young Boys atağını Emre rakibine faul yaparak kesti hakem Emre'ye sarı kartı gösterdi.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında Fenerbahçe ile Young Boys arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Aleksei Nikolaev, Tikhon Kalugin, Anton Averianov (Rusya)Fenerbahçe: Volkan Demirel, Bekir, Bilica, İlhan, Andre Santos, Dia, Cristian, Emre, Stoch, Alex, Gökhan ÜnalYoung Boys: Wölfli, Dudar, Sutter, Costanzo, Doubai, Bienvenu, Spycher, Lulic, Affolter, Degen, Jemal