Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe - Benfica: 1-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

FENERBAHÇE: Volkan - Isla (Dk. 80 Şener), Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk. 65 Barış), Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena (Dk. 65 Soldado), Alper

BENFICA: Vlachodimos - Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio (Dk. 72 Semedo), Castillo (Dk. 34 Ferreyra)

GOLLER: Dk. 45+1 Alper (Fenerbahçe) - Dk. 26 Fernandes (Benfica)

SARI KARTLAR: Eljif, Şener (Fenerbahçe) - Vlachodimos, Salvio, Dias, Pizzi (Benfica)

1-0\'lık mağlubiyetin rövanşında Benfica ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne üçüncü ön eleme turunda veda etti.

Sarı lacivertli ekip Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek.

8\'inci dakikada Valbuena\'nın kullandığı kornerde ön direkte Ayew kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

19\'uncu dakikada Giuliano\'nun pas hatasında topla buluşan Salvio\'nun ceza sahası dışından vuruşu yandan dışarı çıktı.

21\'inci dakikada Skrtel\'in ara pasıyla topa hareketlenen Alper\'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta kaleci Vlachodimos topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Benfica savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

26\'ncı dakikada Benfica öne geçti. Castillo\'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla bulışan Fernandes\'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.

32\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eljif Elmas\'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Vlachodimos uzanarak topu çıkartmayı başardı.

43\'üncü dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topta Ferreyra kaleci Volkan\'ı geçip dar açıdan şutu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1\'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali\'nin ortasında Alper Potuk\'un kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.

56\'ncı dakikada Cervi\'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

61\'inci dakikada Fenerbahçe savunmasından seken top Ferreyra\'nın önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun ceza sahası dışından attığı şut üstten dışarı çıktı.

68\'inci dakikada Alper\'in pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Barış\'ın şutunda kaleci Vlachodimos topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Benfica savunması topu uzaklaştırdı.

86\'ncı dakikada Pizzi\'nin kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti.

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