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Spor

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Rumen Vaslui ile eşleşti

Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

20 Temmuz 2012 16:33

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Romanya’dan Vaslui ile eşleşti.
 
Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katılan Fenerbahçe, Romanya’nın Vaslui takımı ile eşleşti.

3. ön eleme turunda ilk maçlar 31 Temmuz-1 Ağustos, play-off turuna kalacak takımların belirleneceği rövanş karşılaşmaları ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off turunu da geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılmaya hak kazanacak.

Kura çekiminde Fenerbahçe'yi Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ile Futbol Takımı'nın İdari Menajeri Hasan Çetinkaya temsil etti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda organizasyona veda eden takımlar Avrupa maceralarına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam ederken, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen ekipler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde edecek.

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