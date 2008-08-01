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Spor

Fenerbahçe şampiyon

Halk Bankası'nı 3-1 yenerek seride durumu 3-0 getiren Fenerbahçe, Aroma Voleybol Erkekler Ligi'nde şampiyon oldu.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Aroma Voleybol Erkekler Ligi’nde 2007-2008 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe oldu.

Final serisi üçüncü maçında Halk Bankası'nı İstanbul'da 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler seride 3-0 öne geçti ve tarihinde ilk kez lig şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, lig şampiyonluğunu da kazanarak sezonu iki kupayla tamamladı.

Fenerbahçe'nin kupasını, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, takım kaptanı Hakan'a verdi. Sarı-lacivertli sporcular büyük sevinç yaşarken, kupayı, karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tribünden izleyen kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a götürdüler.

Bu arada, Fenerbahçeli voleybolculardan Grbic, ligin en değerli oyuncusu seçilirken, en iyi smaçör ve en skorer oyuncu ödülü Gomez'e, en iyi pasör ödülü Arslan'a verildi. Halk Bankası'ndan Hasan en iyi libero, David Lee de en iyi blokçu ödülünün sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler, şampiyon olarak gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Fenerbahçe, çeyrek finalde Tokat Belediyesi Plevnespor'u, yarı finalde de son iki sezonun lig şampiyonu Arkasspor'u elemişti.

FENERBAHÇE: 3 - HALK BANKASI: 1

Salon: Caferağa

Hakemler: Ümit Sokullu xxx, Cihat Fırıncıoğlu xxx

Fenerbahçe: Grbic xxx, Barış xx, Arslan xxx, Coskovic xxx,Burak xx Gomez xxx (Ali xx, Hakan xx)

Halk Bankası: Ulaş xx, Siebeck xx, Kemal x, Volkan xx, Bartman x, David Lee xxx (Hasan xxx, Ender xx, Hooi xx, Çağlar x)

Setler: (25-22, 18-25, 25-16, 25-19)

Süre: 100 dakika (26, 25, 22, 27)

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