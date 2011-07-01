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Spor

FENERBAHÇE SAHAYA İNİYOR İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 17:05

-FENERBAHÇE SAHAYA İNİYOR İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak olan 2010-2011 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe'de, teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve futbolculara, iki grup halinde Acıbadem Kadıköy ve Acıbadem Fulya hastanelerinde çeşitli testler yapıldı.  Yeni transferlerden Emmanuel Emenike, sezon bitiminde milli takımına gittiği için diğer milli oyuncular gibi 7 Temmuz Perşembe gününe kadar izinli olmasına rağmen bugün İstanbul'a gelerek, sağlık kontrolünden geçti.  Yeni takımında çalışmalara bir an önce başlamak için çok istekli olan Emenike'nin, teknik direktör Kocaman'ı aradığı, Aykut Kocaman'ın izinli olduğunu belirtmesine rağmen, ''Erken gelerek, çalışmalara bir an evvel katılıp, takıma uyum sağlamak istiyorum'' dediği öğrenildi.  Yeni oyuncusunun çok istekli olmasının Kocaman'ı memnun ettiği bildirildi. Emenike, bu akşam takımla birlikte ilk antrenmana da katılacak.  Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sezer Öztürk ve Orhan Şam da diğer oyuncularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.  Bu arada, altyapıdan 1995 doğumlu Recep Niyaz, 1993 doğumlu Mehmet Topçu, 1992 doğumlular İlyas Yılmazer ve Aykut Kıratlı da sağlık kontrolünde yer aldı. Genç oyuncuların bu akşam (A) takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanına katılacakları kaydedildi.  -GÜİZA GELMEDİ- Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcu Daniel Güiza, yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a gelmedi.  Yeni sezonda takımda düşünülmeyen İspanyol futbolcunun, ülkesinde transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.  Sezon sonunda milli takımlarına giden futbolcular sağlık kontrolünde yer almadı. Milli futbolcuların, 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacakları bildirildi.

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