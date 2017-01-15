Fenerbahçe sahaya iniyor

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün ilk maçında bu akşam Adanaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de 16 haftalık bölümü 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ligin ikinci bölümüne iyi başlamayı hedefliyor.

Son iki maçında Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, ligin son sırasındaki rakibi karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligde 10 puanla son sırada yer alan Adanaspor ise son iki maçında çıkışa geçti. Turuncu-beyazlılar, son iki maçta Kayserispor'u yenip Medipol Başakşehir'le berabere kaldı ve 4 puanı hanesine yazdırdı. Levent Şahin yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe ile Adanaspor arasında bu akşam Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Volkan Şen yok

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, sakatlığı nedeniyle Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin 1 haftalık Antalya kampında Denizlispor'la oynadığı hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Volkan, Adanaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrılıp izinli olarak Hollanda'ya giden Van Persie'nin de hazır olmadığı gerçekçesiyle Adanaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan Moussa Sow da bugün oynayamayacak.



Karavaiev ilk kez

Teknik direktör Dick Advocaat, şans vermesi durumunda Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilen Karavaiev'in Volkan Şen'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım, ceza sınırında



Fenerbahçe'de Adanaspor maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, Adanaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin zirvesini ilgilendiren 18. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı olacağı için forma giyemeyecek.

Muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe-Adanaspor



STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar



SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper, Karavaev, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat



ADANASPOR: Hayrullah, Emre Uğur, Ramos, Didi, Sami, Foguinho, Tevfik, Ahmet, Cem, Vinicius, Megaye.

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin

