Spor
Fenerbahçe sahaya çıktı; hakem Mete Kalkavan bekleyeceğini söyledi
Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadan paylaşımda bulundu
Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için Ülker Stadı'nın çimlerine çıktı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Şeref Tribünü'ndeki yerlerini aldılar.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, maçın başlama saati 20:30'dan itibaren 15 dakika boyunca bekleyeceğini ve Beşiktaş'ın sahaya gelmemesi durumunda maçı tatil edeceğini bildirdi.
Bu sırada Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından bu hafta oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarına dair paylaşımda bulundu.
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