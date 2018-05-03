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Spor

Fenerbahçe sahaya çıktı; hakem Mete Kalkavan bekleyeceğini söyledi

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadan paylaşımda bulundu

03 Mayıs 2018 23:08

Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için Ülker Stadı'nın çimlerine çıktı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Şeref Tribünü'ndeki yerlerini aldılar.

Maçın hakemi Mete Kalkavan, maçın başlama saati 20:30'dan itibaren 15 dakika boyunca bekleyeceğini ve Beşiktaş'ın sahaya gelmemesi durumunda maçı tatil edeceğini bildirdi.

Bu sırada Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından bu hafta oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarına dair paylaşımda bulundu.

 

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