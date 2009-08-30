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Spor

Fenerbahçe sahasında Manisaspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe, kendi sahasında yapacağı Manisaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

30 Ağustos 2009 03:00

Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Manisaspor'u ağırlıyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-0, 2. haftada sahasında Sivasspor'u 3-0 ve 3. haftada da deplasmanda Diyarbakırspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 9 puanla aynı puana sahip Galatasaray'ın ardından averajla 2. sırada yer alıyor.

FC Sion ile yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Roberto Carlos, Emre, Güiza ve Bilica'yı ilk 11'e almayarak, dinlendiren teknik direktör Christoph Daum, yarınki maçta bu oyunculara görev verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Deniz ve Deivid, yarınki maçta oynayamayacak. Sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Mehmet Topuz'un, yarın 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Daum'un, tedavisinin ardından bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile birlikte idman yapan ve bu akşam takımla çalışması beklenen Alex'e, yarınki maçta görev vermesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin Manisaspor maçı muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Bilica, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Cristian, Dos Santos, Semih, Güiza.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

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