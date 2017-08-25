T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe RvP'ye formül arıyor

Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek  Kadıköy'de ıslıklananlar arasına RvP de girdi Taraftarın Aykut Kocaman'a olan güveni de tükeniyor Uğur DEMİRKIRDI-İstanbul,(DHA) Avrupa Kupası'nda grup

25 Ağustos 2017 14:32

Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek 

Kadıköy\'de ıslıklananlar arasına RvP de girdi

Taraftarın Aykut Kocaman\'a olan güveni de tükeniyor

Uğur DEMİRKIRDI-İstanbul,(DHA)

Avrupa Kupası\'nda gruplara kalamadan elenen Fenerbahçe\'de Vardar\'a karşı iki maçta da yenilmenin şoku yaşanıyor. Ligde alınan iki beraberlik ve Vardar karşısındaki iki yenilgi sarı-lacivertli takımda yuhalanan ve ıslıklanan futbolcuları her geçen maç artırıyor. Son olarak listeye Robin van Persie de girdi.
TRİBÜNLER AVUÇLARI PATLARCASINA ALKIŞLARDI, ARTIK YUHALANIYOR
Fenerbahçe\'ye geldiğinden bu yana büyük bir sevgi seli ile karşı karşıya kalan ve taraftarların büyük destek verdiği Persie sabırları taşırdı. Her maçta tribünlere yumruk şov için çağrılan ilk isimlerden olan, başarısız olsa da taraftarların avuçları patlarcasına alkışladığı Hollandalı oyuncu artık kredisini tüketti.
İLK KEZ ISLIKLANDI
Vardar maçında da etkisiz kalan ve milyonlarca Fenerbahçelinin beklentilerini boşa çıkaran RvP, oyundan alınırken ilk kez protestolara maruz kaldı. Ozan, Hasan Ali ve Volkan\'dan sonra Kadıköy\'de ıslıklanan oyuncular arasına giren Hollandalı futbolcu için Yönetim ve teknik heyet formül arıyor. Hiç bir umut vadetmeyen ve senelik maliyeti 5 milyon Euro\'nun üzerinde olan Robin Van Persie elden çıkarılmaya çalışılacak. 7 Eylül gece 00.00\'a kadar sürecek transfer döneminde Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek. Bonservis bedeli ödeyen çıkmazsa bedava da gönderilecek. Yönetim karşılıklı fesih formülünü de deneyecek.
BÖYLE GİDERSE AYKUT KOCAMAN SAHAYA SÜRECEK 11 BULMAKTA ZORLANACAK
Her defasında zamana ihtiyaçları olduğunu ve taraftarların takımı aşağı değil yukarı çekmeleri gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman; Ozan, Hasan Ali ve Volkan\'a yapılan protestoların ardından RvP\'ye yapılan tepki ile iyice zor durumda kaldı. Böyle giderse sarı-lacivertli teknik heyet sahaya çıkaracak 11 bulamayacak. Bütünlüğün bozulmasını istemeyen Aykut Kocaman başarısız performans nedeniyle takımı bir türlü toparlayamıyor. Ancak ligde kayıplar devam ederse Kocaman da kredisini kaybedecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SarıLacivertlilerdeRobinPersieRvPAykut KocamanDEMİRKIRDIİstanbulDHA Avrupa KupasıFenerbahçe VardarLigdeVardarSonTRİBÜNLER AVUÇLARI PATLARCASINA ALKIŞLARDI ARTIK YUHALANIYOR FenerbahçeHerHollandalıKEZ ISLIKLANDI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24