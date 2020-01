Fenerbahçe RvP'ye formül arıyor

Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek

Kadıköy\'de ıslıklananlar arasına RvP de girdi

Taraftarın Aykut Kocaman\'a olan güveni de tükeniyor

Uğur DEMİRKIRDI-İstanbul,(DHA)

Avrupa Kupası\'nda gruplara kalamadan elenen Fenerbahçe\'de Vardar\'a karşı iki maçta da yenilmenin şoku yaşanıyor. Ligde alınan iki beraberlik ve Vardar karşısındaki iki yenilgi sarı-lacivertli takımda yuhalanan ve ıslıklanan futbolcuları her geçen maç artırıyor. Son olarak listeye Robin van Persie de girdi.

TRİBÜNLER AVUÇLARI PATLARCASINA ALKIŞLARDI, ARTIK YUHALANIYOR

Fenerbahçe\'ye geldiğinden bu yana büyük bir sevgi seli ile karşı karşıya kalan ve taraftarların büyük destek verdiği Persie sabırları taşırdı. Her maçta tribünlere yumruk şov için çağrılan ilk isimlerden olan, başarısız olsa da taraftarların avuçları patlarcasına alkışladığı Hollandalı oyuncu artık kredisini tüketti.

İLK KEZ ISLIKLANDI

Vardar maçında da etkisiz kalan ve milyonlarca Fenerbahçelinin beklentilerini boşa çıkaran RvP, oyundan alınırken ilk kez protestolara maruz kaldı. Ozan, Hasan Ali ve Volkan\'dan sonra Kadıköy\'de ıslıklanan oyuncular arasına giren Hollandalı futbolcu için Yönetim ve teknik heyet formül arıyor. Hiç bir umut vadetmeyen ve senelik maliyeti 5 milyon Euro\'nun üzerinde olan Robin Van Persie elden çıkarılmaya çalışılacak. 7 Eylül gece 00.00\'a kadar sürecek transfer döneminde Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek. Bonservis bedeli ödeyen çıkmazsa bedava da gönderilecek. Yönetim karşılıklı fesih formülünü de deneyecek.

BÖYLE GİDERSE AYKUT KOCAMAN SAHAYA SÜRECEK 11 BULMAKTA ZORLANACAK

Her defasında zamana ihtiyaçları olduğunu ve taraftarların takımı aşağı değil yukarı çekmeleri gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman; Ozan, Hasan Ali ve Volkan\'a yapılan protestoların ardından RvP\'ye yapılan tepki ile iyice zor durumda kaldı. Böyle giderse sarı-lacivertli teknik heyet sahaya çıkaracak 11 bulamayacak. Bütünlüğün bozulmasını istemeyen Aykut Kocaman başarısız performans nedeniyle takımı bir türlü toparlayamıyor. Ancak ligde kayıplar devam ederse Kocaman da kredisini kaybedecek.