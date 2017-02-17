Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında konuk olduğu Krasnodar karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. 66 gün sonra bir resmi maça çıkan ev sahibine galibiyeti getiren gol, 4. dakikada Claesson'dan geldi.

NTV’nin haberine göre, kış şartları nedeniyle Aralık ayından Mart'a kadar tatil edilldiği için Rusya Ligi'nde oynamayan ve son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile deplasmanda 12 Aralık'ta yapan Krasnodar'a konuk olan Fenerbahçe, maç boyunca beklentilerin uzağında kaldı.

İlk yarıda rakip kaleye şut çekemeyen Sarı Lacivertliler, kaleyi ilk kez 69. dakikada buldu. Maçın 4. dakikasında Claesson'un kafa vuruşuyla ev sahibi ekip 1-0 öne geçerken, maçın 79. dakikasında bir şutu direkten döndü.

Fenerbahçe, en tehlikeli atağını maçın 89'uncu dakikasında Alper Potuk'la yakalarken karşılaşma da 1-0 Krasnodar'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçın rövanşı 22 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak.

3 değişiklik

66 gün sonra bir resmi maça çıkan Krasnodar karşısına Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi.

Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti. Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi. Hollandalı teknik adam Robin van Persie'yi ise kadroya almadı.