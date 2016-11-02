Fenerbahçe rövanşı istiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında 3 Kasım Perşembe günü İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Zorya ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada sahasında Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına konuk oldu. Old Trafford'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, lider gittiği İngiltere'den grup üçüncüsü olarak döndü.

Karşılaşma TRT'den yayınlanacak

İlk 3 haftayı 4 puanla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, sahasında konuk edeceği rakibini yenerek, gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak.

Maçın hakemi Sırp Mazic

Fenerbahçe-Manchester United mücadelesinde Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.

Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Danilo Grujic ve Nenad Djokic olacak.

Fenerbahçe'nin Manchester United maçı muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Neustaedter, Volkan Şen, Lens, Van Persie.

7 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 7 maçı da kaybetmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçında alan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 7 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.