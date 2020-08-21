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Spor

Fenerbahçe, Rodrigues'i göndermeye çalışıyor!

21 Ağustos 2020 09:18

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Garry Rodrigues, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un gündeminde. Al-Ittihad ile olan kontratı devam eden deneyimli futbolcu için 2.5 milyon Euro isteniyor. Ancak Olympiakos'un Suudi Arabistan takımına 1 milyon Euro önerdiği ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncunun kulüp bulmasını bekliyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, Olympiakos ile görüşme halinde.

Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ın, Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşısında kadrosuna kattığı yıldız için 2.5 milyon Euro talep ettiği fakat Yunan ekibinin bu bedeli şu anda vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon Euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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