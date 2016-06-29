Fenerbahçe Robin van Persie için kararını verdi

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelecek yılın Fenerbahçe’si yavaş yavaş şekillenirken transferler de netleşiyor. Sarı lacivertliler iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor. Ayrılacağı öne sürülen Robin van Persie’nin takımda kalacağı belirtilirken, Nani için ise teklif bekleniyor. Neustadter transferini bitirme aşamasına gelen sarı lacivertliler, Van Der Wiel transferini ise hâlâ sonuçlandıramadı.

Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, Fenerbahçe’deki transfer gelişmeleri şöyle:

Neustadter Fenerbahçe ile anlaştı. Bu transferin her an açıklanabileceği belirtiliyor. İstanbul’a geldi. Kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Van Der Wiel'in sarı lacivertlliler ile anlaştığı belirtilse de kulüp kaynakları transferi henüz doğrulamıyorlar... Temmuz başında bu transfer ile ilgili durumun kesinleşeceği belirtiliyor.

Valencia, UEFA ile FFP anlaşması yaptığı için sarı lacivertlilerden Nani için ödeme planında kolaylık istiyor. Şu ana kadar Fenerbahçe bu konuda geri adım atmadı. Serbest kalma değeri olan 8.5 milyon Euro’yu peşin istiyor.

10 numara için en önemli aday olan Hakim ZIyech için karar henüz verilmedi. Ziyech’in Twente’de yaşadığı sorunlar yönetimin aklını karıştırdı, detaylı araştırma yapılacak.

F.Bahçe, Liverpool ve kendisi ile anlaşma sağladıysa da bonservis ücreti ödemek istemeyen sarı lacivertliler Martin Skrtel'ın transferini askıda tutuyorlar.

Fenerbahçe yönetimi, tüm dünyada tanınan Robin van Persie'yi satma kararı aldı. Ancak, çok önemli bir teklif gelmezse ve gitmek istemezse satılmayacak. Şu anda herhangi bir teklif yok. Antrenmanlarda çok hırslı olan Hollandalı yıldızın takımda kalması bekleniyor.