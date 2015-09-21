Fenerbahçe 'Robben' müjdesini Yandex'le mi verdi?

Fenerbahçe'nin yaptığı Robin Van Persie'li Yandex reklamı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bayern Münih forması giyen ve sarı lacivertli takıma transferi uzun süre konuşulan Arjen Robben'i konu alan reklam filmi, taraftarlarda "Robben mi geliyor" heyecanına yol açtı.

Bir tatil beldesindeki iki kişinin diyaloğuyla başlayan FB Yandex reklamında, Robben'in transferi üzerine iddialaşan arkadaşların yanına gelen Hollandalı yıldız Van Persie, vatandaşı Robben'in transferinin bitirildiğini Yandex aracılığı ile müjdeledi.

Robben gelirse bikini giyeceğini iddia eden farklı bir takım taraftarı ile diyaloğa giren Van Persie, Fenerbahçeli taraftara 'Yandex'e bikini yaz, Robben gelsin' diyor. Diğer takım taraftarı reklamın sonunda bikini ile görününce bu durum sosyal medyada "Robben transferi bitti" şeklinde yorumlandı.