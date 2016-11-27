Fenerbahçe, Rize'ye gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, maçın 17. dakikasında Mohamed Ali Yaakoubi'nin golüyle öne geçti.

Fenerbahçe bu gole 27. dakikada Sow'un golüyle karşılık verdi. Bu golden 5 dakika sonra yine sahneye Sow çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Sow, 44. dakikada ise takımının ve kendisinin 3'üncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı.

Tempolü futbolunu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe 66. dakikada Aatif Chahechouhe'nun golüyle skoru 4-1'e taşıdı. Maçın son golü 93. dakikada İsmail Köybaşı'ndan geldi.Böylece Fenerbahçe maçı 5-1 kazanarak paunını 24'e çıkardı.

Advocaat'tan Volkan sürprizi

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat göreve geldiği günden itibaren sürekli olarak şans verdiği Volkan Şen’i Rize deplasmanında kesti. Sarı lacivertlilerin başarılı teknik direktörü 4-4-2 taktiği ile çıkarttığı takımında sol kanatta Aatif’a şans verirken sağ kanatta ise Alper Potuk görev yaptı.

Maçtan Önemli Dakikalar:

1. Dakika: Karşılaşma Fenerbahçe'den Van Persie'nin vuruşuyla başlıyor.

7.Dakika: Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Ahmet İlhan ceza sahası içinde yaşanan karambolde kale önünde şutunu vurdu ve top üstten auta çıktı.

12. Dakika: Fenerbahçe atağında Van Persie ceza sahası içine atılan pasa hareketlendi ama top auta çıktı.

17.Dakika: Çaykur Rizespor Mohamed Ali Yakoubi'nin attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Jakob Jantscher sol kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı, Oğulcan arkaya indirdi ve Mohamed Ali Yakoubi gelişine kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.

27.Dakika: Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile durumu 1-1 yapıyor.Aatif Chahechouhe ceza sahası içine gelen topu bekletmeden kale önünde bekleyen Sow'a verdi Sow gelişine vurdu ve top kaleci Diallo'nun müdahelesine rağmen ağlarla buluştu.

32. Dakika:Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile 2-1 öne geçiyor. Mehmet Topal ceza sahası içine havadan oynadı, Sow gelişine röveşata vuruş yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu.

45. Dakika: Fenerbahçe Sow'un attığı gol ile durumu 3-1 yapıyor.

İkinci Yarı

46. Dakika: Hakem Ali Palabıyık ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Çaykur Rizespor başlıyor.

61. Dakika: Fenerbahçe'de Van Persie kaleyi karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

66. Dakika: Generbahçe Aatif Chahechouhe'nun attığı gol ile durumu 4-1 yapıyor.Aatif Chahechouhe ceza sahası içinde topla buluştu, rakibini geçti sol çaprazdan uzak köşeye vurdu ve top ağlarla buluşturdu.

93. Dakika: Fenerbahçe İsmail Köybaşı'nın serbest atıştan attığı gol ile durumu 5-1 yapıyor.





İlk 11'ler:

Çaykur Rizespor : (4-2-3-1) Diallo - Orhan, Yacoubi, Robin, İsmail - Petrucci, Saadone - Ahmet Jantcher, Oğulcan - Kweuke

Fenerbahçe: (4-2-3-1) Volkan - Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali - Mehmet Topal, Josef - Moussa Sow, Aatif, Alper - Robin van Persie