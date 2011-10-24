-Fenerbahçe revire döndü İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 7. haftayı lider olarak geride bırakan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde adeta sakatlıklarla boğuştu. Geçen sezon ligde elde ettiği şampiyonluğun ardından, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde geçirdiği sıkıntılı günlere rağmen yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak zirvede kalan sarı-lacivertli ekipte, 7 maçlık bölümde 11 futbolcu sakatlıkları nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği savunma oyuncusu Serdar Kesimal sakatlığı nedeniyle henüz ligde forma giyemezken, sarı-lacivertli ekip için önemli isimler Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu 2'şer, Mehmet Topuz ise toplam 3 maçta forma şansı bulabildi. Serdar, Gökhan, Emre ve Mehmet'in yanı sıra Orhan Şam, Özer Hurmacı, Selçuk Şahin, Serkan Kırıntılı, Uğur Boral, Volkan Demirel ve Dia sakatlık nedeniyle çok sayıda maçta kadroya giremediler. Sakatlar kervanına son olarak dünkü Samsunspor maçında Dia katılırken, Fenerbahçe'de sezonun 7 maçlık bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen futbolcular şöyle: 1. hafta Fenerbahçe-Orduspor: Sakat futbolcular: Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Orhan Şam, Özer Hurmacı 2. hafta Gaziantepspor-Fenerbahçe: Sakat futbolcular: Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Orhan Şam, Özer Hurmacı, Mehmet Topuz (Maçın 34. dakikasında sakatlandı) 3. hafta Fenerbahçe- Manisaspor: Sakat futbolcular: Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin (Maçın 16. dakikasında sakatlandı), Serkan Kırıntılı 4. hafta Kayserispor-Fenerbahçe: Sakat futbolcular: Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Serkan Kırıntılı 5. hafta Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Sakat futbolcular: Serdar Kesimal, Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Selçuk Şahin, Serkan Kırıntılı 6. hafta Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe: Sakat futbolcular: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz, Serkan Kırıntılı 7. hafta Fenerbahçe-Samsunspor: Sakat futbolcular: Volkan Demirel, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz, Dia (64. dakikada girip, 72. dakikada sakatlık nedeniyle çıktı), Serkan Kırıntılı