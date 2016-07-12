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Spor

Fenerbahçe Real Madrid'in 10 numarasını alıyor

Transferde Türkiye’ye bir çok yıldızı getiren Jorge Mendes’in rol aldığı öğrenildi

12 Temmuz 2016 18:07

Fenerbahçe 10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, bir dünya yıldızını listesine aldı. Sarı lacivertlilerin, Real Madrid’in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez’in kiralık transferi için kulübüyle görüşmelere başladığı ve transferde Türkiye’ye bir çok yıldızı getiren Jorge Mendes’in rol aldığı öğrenildi.

CNN Türk’ün haberine göre Fenerbahçe Rodriguez’i yıllık ücretini ödeyerek 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

 

 

 

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James RodriguezFenerbahçeTransfer

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